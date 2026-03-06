Waspada Cuaca Ekstrem Sulawesi Selatan Jumat 6 Maret 2026: Makassar dan 7 Wilayah Diguyur Hujan Lebat

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar merilis pembaruan peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan pada Jumat, 6 Maret 2026. Berdasarkan pantauan terbaru, sejumlah wilayah termasuk Kota Makassar diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang.
Kondisi cuaca ekstrem ini diperkirakan akan berlangsung mulai pukul 11:10 WITA hingga pukul 13:10 WITA. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti genangan air, pohon tumbang, hingga jarak pandang yang berkurang.
Berikut adalah wilayah yang diprediksi mengalami cuaca ekstrem mulai pukul 11:10 WITA:
Pihak BMKG juga memperingatkan bahwa kondisi ini dapat meluas ke wilayah lain, di antaranya:
|Waktu Berlaku
|11:10 - 13:10 WITA
|Intensitas Hujan
|Sedang hingga Lebat
|Fenomena
|Kilat/Petir & Angin Kencang
Masyarakat yang sedang beraktivitas di luar ruangan diharapkan untuk mencari tempat berlindung yang aman dan menghindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame selama kondisi cuaca ekstrem berlangsung.
