Cuaca Buruk, Pelayaran Antarpulau di NTT Masih Lumpuh

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
AKTIVITAS pelayaran feri antarpulau di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih lumpuh akibat cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut sejak 2 Maret 2026.
Hingga Minggu (8/3), baru satu lintasan yang kembali beroperasi, yakni rute Kupang–Hansisi yang berjarak sekitar lima mil laut dari Kota Kupang.
“Untuk lintasan jauh belum jalan, hanya Kupang–Hansisi yang sudah beroperasi,” kata Manager Usaha PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, Ramlan Iyang, kepada Media Indonesia di Kupang, Minggu (8/3).
Sejumlah lintasan pelayaran lainnya masih ditutup sementara, antara lain Kupang-Rote, Kupang-Kalabahi, Kupang-Aimere, Maumere-Panama, Maumere-Palue, Kupang-Sabu, Kupang-Lewoleba, dan Kupang-Larantuka.
Menurut Ramlan, sebagian besar rute tersebut melintasi Laut Sawu yang saat ini mengalami gelombang tinggi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran.
Sementara itu, BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang memprakirakan tinggi gelombang di sejumlah perairan di NTT dapat mencapai hingga 2,9 meter pada periode 8-14 Maret 2026.
Wilayah yang berpotensi mengalami gelombang relatif tinggi antara lain Perairan Selatan Timor-Rote, Perairan Selatan Sabu–Raijua, serta Perairan Utara Kupang–Rote.
Pada 8-9 Maret, tinggi gelombang di Perairan Selatan Timor-Rote diperkirakan mencapai 2,4 hingga 2,9 meter, sementara di Perairan Selatan Sabu-Raijua dapat mencapai 2,6 sampai 2,8 meter.
Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang, Salsabila Nadhifvira Ardian, mengatakan kondisi gelombang berpotensi meningkat jika terjadi pertumbuhan awan konvektif.
“Keberadaan awan cumulonimbus (Cb) yang luas dan gelap dapat menambah kecepatan angin serta meningkatkan tinggi gelombang,” ujarnya dalam prakiraan yang dirilis di Kupang, Sabtu (7/3). (H-2)
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
Wilayah Batam yang merupakan daerah kepulauan dengan mobilitas laut yang tinggi membuat kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan.
Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini diharapkan menjadi perhatian dalam perencanaan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta berbagai kegiatan luar ruang
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem di 23 daerah di Jawa Tengah pada Minggu (8/3).
BMKG ungkap potensi hujan lebat akibat aktivitas dua bibit siklon tropis.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah Riau yang diprediksi berlangsung hingga pukul 13.00 WIB, Jumat (6/3).
Foto udara sejumlah truk terjebak macet saat hendak menuju Pelabuhan Merak di Gerbang Tol Merak.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi kemunculan tiga bibit siklon tropis yang berada di sekitar wilayah Indonesia.
BMKG mengingatkan nelayan agar selalu memperhatikan informasi prakiraan cuaca terbaru sebelum melaut dan tidak memaksakan aktivitas apabila kondisi dinilai berisiko.
PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang resmi menghentikan sementara operasional beberapa rute pelayaran di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved