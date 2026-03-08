Cuaca Batam Berawan, HuJan Ringan Siang Hari Berpotensi Ganggu Aktivitas Laut

Ilustrasi(ANTARA)

CUACA di Batam pada Minggu (8/3) diprakirakan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi sejumlah aktivitas masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan di laut.

Prakiraan tersebut disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam. Berdasarkan analisis kondisi atmosfer terkini, wilayah Kepulauan Riau termasuk Batam memiliki tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi sehingga mendukung pembentukan awan hujan.

Prakirawan BMKG Hang Nadim Batam menjelaskan bahwa pada pagi hari cuaca di Batam umumnya diprakirakan berawan. Memasuki siang hingga sore hari, beberapa wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan.

“Secara umum cuaca di Batam dan wilayah Kepulauan Riau pada Minggu diprakirakan berawan dengan peluang hujan ringan pada siang hingga sore hari,” ujar prakirawan BMKG Hang Nadim Batam, Minggu (8/2).

Meski hujan yang diperkirakan terjadi tergolong ringan, kondisi tersebut tetap dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat yang bergantung pada kondisi cuaca, terutama nelayan, operator transportasi laut, hingga kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Wilayah Batam yang merupakan daerah kepulauan dengan mobilitas laut yang tinggi membuat kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Aktivitas pelayaran antar pulau, perjalanan kapal penumpang, serta kegiatan nelayan tradisional dapat dipengaruhi oleh perubahan cuaca, termasuk hujan yang terjadi secara tiba-tiba.

Selain itu, masyarakat yang melakukan aktivitas wisata bahari seperti memancing atau berkunjung ke pulau-pulau sekitar Batam juga diimbau untuk memperhatikan kondisi cuaca sebelum berangkat. Perubahan cuaca yang cepat di wilayah perairan dapat memengaruhi jarak pandang serta kenyamanan perjalanan laut.

BMKG juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca di wilayah Kepulauan Riau dapat berubah secara dinamis. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk terus memantau informasi prakiraan cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG agar dapat mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi cuaca.

Dengan adanya potensi hujan ringan pada siang hari tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan rencana aktivitasnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan di laut maupun di wilayah pesisir, agar tetap aman dan nyaman. (H-2)