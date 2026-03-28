Prakiraan Cuaca Minggu 29 Maret 2026, BMKG: Waspadai Hujan Lebat di Jawa

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada Minggu (29/3) besok. Aktivitas sirkulasi siklonik di sejumlah perairan Indonesia meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di berbagai daerah.
Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.
BMKG memantau sirkulasi siklonik yang berpotensi terbentuk di beberapa wilayah, antara lain Samudera Hindia barat Aceh, Samudera Hindia barat daya Banten, Laut Banda, pesisir barat Papua Selatan, serta Laut Karang.
Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudera Hindia barat Sumatera Utara hingga Aceh, pesisir selatan Banten hingga Jawa Barat, dari Laut Seram hingga Maluku bagian tenggara, dari Laut Banda hingga Papua Selatan, hingga pesisir selatan Papua menuju Papua Nugini.
Kondisi ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik serta sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi.
BMKG mengimbau peningkatan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah:
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
Sementara itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah lainnya.
Wilayah Barat Indonesia
Hujan petir:
- Bandar Lampung
- Banjarmasin
Hujan sedang:
- Pekanbaru
- Bandung
- Surabaya
Hujan ringan:
- Banda Aceh
- Medan
- Padang
- Tanjung Pinang
- Jambi
- Bengkulu
- Palembang
- Pangkal Pinang
- Jakarta
- Serang
- Semarang
- Yogyakarta
- Pontianak
- Tanjung Selor
- Samarinda
- Palangkaraya
Wilayah Timur Indonesia
Hujan petir:
- Merauke
Hujan sedang:
- Ambon
Hujan ringan:
- Denpasar
- Mataram
- Makassar
- Mamuju
- Kendari
- Gorontalo
- Manado
- Sorong
- Manokwari
- Nabire
- Jayapura
- Jayawijaya
Berawan hingga berawan tebal:
- Kupang
- Ternate
BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG serta kanal media sosial resmi. Kewaspadaan diperlukan terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang melakukan perjalanan selama periode libur panjang.
Sumber: Youtube BMKG.
BMKG mencatat peluang hujan di wilayah Kepri pada hari tersebut berada dalam kategori rendah hingga menengah (20–40 persen), dengan sebaran yang tidak merata.
