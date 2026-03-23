M Iqbal Al Machmudi
23/3/2026 19:20
BMKG Memprediksi Besok Jabodetabek akan Diguyur Hujan Ringan
Hujan deras di Jakarta.(Dok. Antara)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jabodetabek akan diguyur dengan intensitas ringan. 

Berdasarkan prekiraan cuaca BMKG, pada Senin, 23 Maret 2026 Malam Hari pukul 19.00 sampai 01.00 WIB cuaca Jabodetabek secara umum cenderung berawan, berawan tebal dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang.

Sementara pada Selasa, 24 Maret 2026 Dini Hari pukul 01.00–07.00 WIB secara umum cerah berawan sampai berawan tebal atau berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Pada Pagi hari pukul 07.00 sampai 13.00 WIB secara umum cerah berawan sampai berawan tebal. Sementara pada siang dan sore hari 13.00 - 19.00 WIB secara umum cerah berawan, berawan tebal, hingga berpotensi Hujan Ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang.

Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Kab Bogor dan Kab dan Kota Tangerang pada esok siang-sore hari. (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
