Prakiraan Cuaca Minggu, 22 Maret 2026: Waspada Dampak Siklon Tropis Narele

Berikut prakiraan cuaca hari ini(freepik)

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu(22/3) besok. Keberadaan siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang memicu peningkatan potensi hujan di berbagai daerah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

Siklon Tropis Narele dan Dinamika Atmosfer

BMKG memantau Siklon Tropis Narele yang terpantau berada di pesisir utara Australia bagian utara.

Baca juga : Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 21 Maret 2026: Waspada Hujan Ringan di Sore Hari

Dalam 24 jam ke depan, sistem ini diprediksi bergerak menuju Teluk Carpentaria dengan kecepatan angin maksimum mencapai 30 knot dan tekanan minimum sekitar 996 hektopaskal, serta berpotensi menguat dalam 48 hingga 72 jam ke depan.

Siklon tropis ini menginduksi terbentuknya low-level jet di wilayah Laut Timor, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, Papua Nugini bagian selatan, Papua Selatan, hingga pesisir utara Australia.

Selain itu, terbentuk pula daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Nusa Tenggara Timur, Laut Banda, Maluku bagian selatan hingga tenggara, Laut Arafuru, serta Papua Selatan.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Indonesia, Sabtu 21 Maret 2026: Waspada Hujan Petir di Sejumlah Kota

BMKG juga mencatat adanya sirkulasi siklonik di Samudera Pasifik timur laut Papua Nugini yang turut memperkuat pembentukan daerah konvergensi.

Kombinasi dinamika atmosfer tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

Wilayah Berpotensi Hujan Lebat

BMKG mengimbau peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah:

Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Papua Pegunungan

Sementara itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah lainnya.

Prakiraan Cuaca Kota-Kota Besar

Wilayah Barat Indonesia

Hujan petir:

Bandar Lampung

Banjarmasin

Hujan sedang:

Jambi

Bandung

Surabaya

Hujan ringan:

Padang

Pangkal Pinang

Palembang

Jakarta

Yogyakarta

Semarang

Samarinda

Palangkaraya

Tanjung Selor

Berawan hingga berawan tebal:

Banda Aceh

Medan

Pekanbaru

Tanjung Pinang

Bengkulu

Serang

Pontianak

Wilayah Timur Indonesia

Hujan petir:

Kendari

Hujan sedang:

Mamuju

Hujan ringan:

Kupang

Makassar

Palu

Manado

Ternate

Ambon

Sebagian besar wilayah Papua

Berawan hingga berawan tebal:

Denpasar

Mataram

Gorontalo

Manokwari

Nabire

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sumber: Youtube BMKG.