Prakiraan Cuaca Hari ini Jumat, 20 Maret 2026: Jawa hingga Papua Waspada Hujan

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat, 20 Maret 2026.
Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan Siklon Tropis Narele yang terpantau di pesisir timur Australia bagian utara.
BMKG menjelaskan, Siklon Tropis Narele memiliki kecepatan angin maksimum mencapai 95 knot dengan tekanan minimum sekitar 988 hPa.
Sistem ini bergerak ke arah barat daya hingga barat dan diprediksi tetap berada pada kategori 3 dalam 48 hingga 72 jam ke depan.
Dampak dari siklon ini memicu terbentuknya low level jet di sejumlah wilayah, seperti Teluk Arafura, Teluk Cenderawasih, Papua Nugini bagian selatan, hingga Laut Karang.
Selain itu, siklon juga diperkirakan akan memasuki wilayah monitoring Indonesia dan membentuk daerah konvergensi serta konfluensi di Nusa Tenggara Timur, Laut Banda, Maluku bagian selatan hingga tenggara, serta Papua bagian selatan.
Sementara itu, sirkulasi siklonik juga terpantau di Samudera Hindia barat daya Lampung yang turut membentuk daerah konvergensi memanjang hingga barat daya Banten. Kombinasi dinamika atmosfer ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah terdampak.
BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua bagian selatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat disertai kilat dan angin kencang. Informasi cuaca terkini dapat diakses melalui laman resmi BMKG serta kanal media sosial resmi.
Sumber: BMKG
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kondisi cuaca di Indonesia pada Kamis (19/3) akan didominasi hujan dengan intensitas mulai dari ringan hingga lebat.
BMKG merilis prakiraan cuaca DKI Jakarta 19 Maret 2026. Waspadai potensi hujan sedang hingga lebat pada sore hari di Jakarta Selatan dan Timur.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia, Rabu, 18 Maret 2026, dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang cukup aktif.
BMKG memprediksi cuaca DKI Jakarta pada 18 Maret 2026 didominasi berawan dengan suhu panas mencapai 34°C. Waspada potensi hujan di Jakarta Timur.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menilai pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mempercepat pembentukan awan hujan atau hujan buatan.
BMKG menghimbau peningkatan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kupang, Rote Ndao, Alor, dan Mamuju.
Terpantau Siklon Tropis Nuri yang sedang aktif di Samudra Pasifik bagian utara Papua. Fenomena ini menyebabkan belokan dan perlambatan angin di sekitar wilayah Maluku Utara.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat sedikitnya 18 titik banjir dan satu rumah roboh di sejumlah wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Hujan ringan hingga sedang mengguyur Jakarta sejak pagi akibat aktivitas tiga bibit siklon tropis yang memicu pembentukan awan hujan.
BMKG NTT meminta warga waspada terhadap tiga bibit siklon tropis (90S, 93S, 92P) yang memicu hujan ekstrem dan angin kencang di seluruh wilayah NTT.
