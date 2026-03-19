Prakiraan Cuaca Hari ini Jumat, 20 Maret 2026: Jawa hingga Papua Waspada Hujan

Berikut prakiraan cuaca hari ini

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat, 20 Maret 2026.

Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan Siklon Tropis Narele yang terpantau di pesisir timur Australia bagian utara.

BMKG menjelaskan, Siklon Tropis Narele memiliki kecepatan angin maksimum mencapai 95 knot dengan tekanan minimum sekitar 988 hPa.

Sistem ini bergerak ke arah barat daya hingga barat dan diprediksi tetap berada pada kategori 3 dalam 48 hingga 72 jam ke depan.

Dampak dari siklon ini memicu terbentuknya low level jet di sejumlah wilayah, seperti Teluk Arafura, Teluk Cenderawasih, Papua Nugini bagian selatan, hingga Laut Karang.

Selain itu, siklon juga diperkirakan akan memasuki wilayah monitoring Indonesia dan membentuk daerah konvergensi serta konfluensi di Nusa Tenggara Timur, Laut Banda, Maluku bagian selatan hingga tenggara, serta Papua bagian selatan.

Sementara itu, sirkulasi siklonik juga terpantau di Samudera Hindia barat daya Lampung yang turut membentuk daerah konvergensi memanjang hingga barat daya Banten. Kombinasi dinamika atmosfer ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah terdampak.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua bagian selatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

Prakiraan Cuaca Kota-kota Besar

Sumatra & Kalimantan

Hujan Petir: Palembang, Pangkal Pinang

Hujan Sedang: Samarinda

Hujan Ringan: Medan, Padang, Jambi, Pontianak, Palangkaraya

Berawan Tebal: Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung

Jawa

Hujan Petir: Surabaya

Hujan Sedang: Serang, Semarang

Hujan Ringan: Jakarta, Bandung, Yogyakarta

Bali & Nusa Tenggara

Berawan Tebal: Denpasar, Kupang

Kabut/Asap: Mataram

Sulawesi

Hujan Sedang: Mamuju

Hujan Ringan: Makassar, Palu, Kendari

Berawan Tebal: Gorontalo, Manado

Maluku & Papua

Hujan Sedang: Merauke

Hujan Ringan: Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Nabire, Jayawijaya

Berawan Tebal: Ambon

BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat disertai kilat dan angin kencang. Informasi cuaca terkini dapat diakses melalui laman resmi BMKG serta kanal media sosial resmi.

Sumber: BMKG