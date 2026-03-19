Headline
Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Prakiraan Cuaca Hari ini Jumat, 20 Maret 2026: Jawa hingga Papua Waspada Hujan

N Apuan Iskandar
20/3/2026 05:30
Berikut prakiraan cuaca hari ini

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat, 20 Maret 2026.

Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan Siklon Tropis Narele yang terpantau di pesisir timur Australia bagian utara. 

BMKG menjelaskan, Siklon Tropis Narele memiliki kecepatan angin maksimum mencapai 95 knot dengan tekanan minimum sekitar 988 hPa.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Selasa, 17 Maret 2026: Wilayah Indonesia Timur Berpotensi Hujan

Sistem ini bergerak ke arah barat daya hingga barat dan diprediksi tetap berada pada kategori 3 dalam 48 hingga 72 jam ke depan. 

Dampak dari siklon ini memicu terbentuknya low level jet di sejumlah wilayah, seperti Teluk Arafura, Teluk Cenderawasih, Papua Nugini bagian selatan, hingga Laut Karang.

Selain itu, siklon juga diperkirakan akan memasuki wilayah monitoring Indonesia dan membentuk daerah konvergensi serta konfluensi di Nusa Tenggara Timur, Laut Banda, Maluku bagian selatan hingga tenggara, serta Papua bagian selatan. 

Baca juga : BMKG: Waspada Hujan Lebat hingga 19 Februari

Sementara itu, sirkulasi siklonik juga terpantau di Samudera Hindia barat daya Lampung yang turut membentuk daerah konvergensi memanjang hingga barat daya Banten. Kombinasi dinamika atmosfer ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah terdampak. 

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua bagian selatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. 

Prakiraan Cuaca Kota-kota Besar

Sumatra & Kalimantan

  • Hujan Petir: Palembang, Pangkal Pinang
  • Hujan Sedang: Samarinda
  • Hujan Ringan: Medan, Padang, Jambi, Pontianak, Palangkaraya
  • Berawan Tebal: Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung

Jawa

  • Hujan Petir: Surabaya
  • Hujan Sedang: Serang, Semarang
  • Hujan Ringan: Jakarta, Bandung, Yogyakarta

Bali & Nusa Tenggara

  • Berawan Tebal: Denpasar, Kupang
  • Kabut/Asap: Mataram

Sulawesi

  • Hujan Sedang: Mamuju
  • Hujan Ringan: Makassar, Palu, Kendari
  • Berawan Tebal: Gorontalo, Manado

Maluku & Papua

  • Hujan Sedang: Merauke
  • Hujan Ringan: Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Nabire, Jayawijaya
  • Berawan Tebal: Ambon

BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat disertai kilat dan angin kencang. Informasi cuaca terkini dapat diakses melalui laman resmi BMKG serta kanal media sosial resmi.

Sumber: BMKG



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved