Prakiraan Cuaca Indonesia, Sabtu 21 Maret 2026: Waspada Hujan Petir di Sejumlah Kota

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan adanya potensi cuaca signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu (21/3) besok. Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan Siklon Tropis Narele yang terpantau di pesisir utara Australia.
BMKG menjelaskan, dalam 24 jam ke depan siklon tersebut diprediksi bergerak ke arah barat menuju Teluk Carpentaria dengan kecepatan angin maksimum mencapai 65 knot dan tekanan minimum 978 hPa.
Meski dalam 48-72 jam ke depan diperkirakan melemah, dampaknya tetap terasa pada dinamika atmosfer di Indonesia.
Fenomena ini turut memicu terbentuknya aliran angin kencang (low level jet) di wilayah Laut Arafuru, Papua Selatan, hingga perairan utara Australia, serta memunculkan daerah konvergensi dan konfluensi di sejumlah perairan Indonesia.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan yang signifikan.
BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah wilayah:
Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di berbagai wilayah lain di Indonesia.
Berikut rincian prakiraan cuaca di sejumlah kota besar Indonesia:
BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi. Kewaspadaan diperlukan terutama di wilayah dengan potensi hujan lebat guna mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Sumber: Youtube BMKG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved