Warga Batam Mengeluh Panas, BMKG Ungkap Potensi Hujan Sore

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam menginformasikan prakiraan cuaca di wilayah Batam pada Jumat, 20 Maret 2026 hingga Sabtu, 21 Maret 2026 didominasi berawan hingga cerah berawan, dengan potensi hujan ringan pada sore hari.
Sejak pagi, cuaca di Batam terpantau berawan dengan suhu sekitar 26 derajat Celsius dan kelembapan tinggi. Memasuki siang hari, suhu udara meningkat hingga mencapai 32 derajat Celsius, membuat kondisi terasa cukup panas meski langit tidak sepenuhnya cerah.
Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam menjelaskan bahwa kondisi panas pada siang hari dipengaruhi oleh tingginya intensitas penyinaran matahari.
“Suhu udara yang cukup panas pada siang hari merupakan kondisi yang umum terjadi, terutama saat intensitas penyinaran matahari cukup tinggi,” katanya, Jumat (20/3).
BMKG juga mengungkapkan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada sore hari. Namun, hujan tersebut bersifat lokal dan tidak merata di seluruh wilayah Batam.
“Potensi hujan ringan pada sore hari perlu diwaspadai, meski sifatnya lokal. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sebaiknya tetap mempersiapkan diri,” ujarnya.
Kondisi cuaca yang panas dan cenderung berubah-ubah ini turut dikeluhkan oleh sejumlah warga. Yanti (34), warga Batam Center, mengaku cuaca terasa lebih terik dari biasanya.
“Pagi masih nyaman, tapi siang panasnya terasa sekali. Kalau kerja di luar jadi cepat capek,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Andri (28), warga Sekupang, yang kini selalu membawa payung saat beraktivitas.
“Sekarang cuacanya nggak menentu, kadang panas tiba-tiba hujan. Jadi lebih aman bawa payung,” katanya.
Sementara itu, Yulie (41), seorang pengemudi ojek online, menyebut kondisi cuaca saat ini cukup memengaruhi pekerjaannya.
“Siang panas, sore kadang hujan sebentar. Jadi harus siap jas hujan juga,” ungkapnya.
BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca panas dengan memperbanyak konsumsi air, serta rutin memantau informasi cuaca terkini sebelum beraktivitas di luar ruangan. (H-3)
BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kondisi cuaca di Indonesia pada Kamis (19/3) akan didominasi hujan dengan intensitas mulai dari ringan hingga lebat.
BMKG merilis prakiraan cuaca DKI Jakarta 19 Maret 2026. Waspadai potensi hujan sedang hingga lebat pada sore hari di Jakarta Selatan dan Timur.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia, Rabu, 18 Maret 2026, dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang cukup aktif.
BMKG memprediksi cuaca DKI Jakarta pada 18 Maret 2026 didominasi berawan dengan suhu panas mencapai 34°C. Waspada potensi hujan di Jakarta Timur.
Air laut pasang (rob) ketinggian 1 meter pada pukul 16.00-20.00 WIB masih berlangsung di perairan utara, sehingga berdampak banjir di sejumlah daerah di Pantura dapat mengganggu mudik.
BMKG rilis prakiraan cuaca 16 Maret 2026. Waspada sirkulasi siklonik di Barat Daya Banten & potensi hujan lebat di Jatim, NTT, hingga Papua. Cek detailnya!
Pada pagi cuaca berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur daerah di Jawa Tengah secara merata.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
Tetap waspadai cuaca ekstrem tersebut, karena dapat berdampak bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.
