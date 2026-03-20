Warga Batam Mengeluh Panas, BMKG Ungkap Potensi Hujan Sore

Warga beraktivitas di tengah terik matahari di Batam.(Dok. MI)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam menginformasikan prakiraan cuaca di wilayah Batam pada Jumat, 20 Maret 2026 hingga Sabtu, 21 Maret 2026 didominasi berawan hingga cerah berawan, dengan potensi hujan ringan pada sore hari.

Sejak pagi, cuaca di Batam terpantau berawan dengan suhu sekitar 26 derajat Celsius dan kelembapan tinggi. Memasuki siang hari, suhu udara meningkat hingga mencapai 32 derajat Celsius, membuat kondisi terasa cukup panas meski langit tidak sepenuhnya cerah.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam menjelaskan bahwa kondisi panas pada siang hari dipengaruhi oleh tingginya intensitas penyinaran matahari.

Baca juga : Prakiraan Cuaca 9 Maret 2026: Dua Bibit Siklon Mengepung Indonesia, 6 Wilayah Siaga Hujan Sangat Lebat

“Suhu udara yang cukup panas pada siang hari merupakan kondisi yang umum terjadi, terutama saat intensitas penyinaran matahari cukup tinggi,” katanya, Jumat (20/3).

BMKG juga mengungkapkan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada sore hari. Namun, hujan tersebut bersifat lokal dan tidak merata di seluruh wilayah Batam.

“Potensi hujan ringan pada sore hari perlu diwaspadai, meski sifatnya lokal. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sebaiknya tetap mempersiapkan diri,” ujarnya.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Senin 23 Februari 2026: Berawan hingga Hujan Siang Hari

Kondisi cuaca yang panas dan cenderung berubah-ubah ini turut dikeluhkan oleh sejumlah warga. Yanti (34), warga Batam Center, mengaku cuaca terasa lebih terik dari biasanya.

“Pagi masih nyaman, tapi siang panasnya terasa sekali. Kalau kerja di luar jadi cepat capek,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Andri (28), warga Sekupang, yang kini selalu membawa payung saat beraktivitas.

“Sekarang cuacanya nggak menentu, kadang panas tiba-tiba hujan. Jadi lebih aman bawa payung,” katanya.

Sementara itu, Yulie (41), seorang pengemudi ojek online, menyebut kondisi cuaca saat ini cukup memengaruhi pekerjaannya.

“Siang panas, sore kadang hujan sebentar. Jadi harus siap jas hujan juga,” ungkapnya.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca panas dengan memperbanyak konsumsi air, serta rutin memantau informasi cuaca terkini sebelum beraktivitas di luar ruangan. (H-3)