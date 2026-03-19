Waspada Hujan Petir di Jaksel dan Jaktim, Cek Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 19 Maret 2026

Ilustrasi--Warga Jakarta bersiaga dengan payung dan jas hujan saat melintasi kawasan ibu kota pada Jumat (6/3/2026).(MI/AGUNG WIBOWO)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait prakiraan cuaca DKI Jakarta untuk Kamis, 19 Maret 2026. Warga diminta waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, terutama potensi hujan sedang hingga lebat pada sore hari.

Rincian Cuaca Wilayah Jakarta 19 Maret 2026

Kondisi cuaca di Jakarta diprediksi akan bervariasi sepanjang hari, dimulai dengan cuaca tenang di pagi hari sebelum memasuki periode hujan di sore hari.

Wilayah Pagi Sore Suhu (°C) Jakarta Pusat Cerah Berawan Hujan Ringan 25 - 31 Jakarta Selatan Berawan Hujan Sedang 24 - 32 Jakarta Timur Berawan Hujan Sedang 24 - 32 Jakarta Barat Berawan Hujan Ringan 24 - 32 Jakarta Utara Cerah Berawan Hujan Ringan 25 - 30

Analisis Dinamika Atmosfer Potensi hujan lebat ini dipicu oleh sirkulasi siklonik di Samudra Hindia barat daya Banten yang menciptakan area konvergensi di sepanjang Jawa bagian barat. Hal ini meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Peringatan Dini BMKG

Masyarakat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diimbau untuk waspada terhadap potensi genangan air dan angin kencang sesaat. Pastikan untuk selalu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas luar ruangan.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.