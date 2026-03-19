Waspada Hujan Petir di Jaksel dan Jaktim, Cek Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 19 Maret 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait prakiraan cuaca DKI Jakarta untuk Kamis, 19 Maret 2026. Warga diminta waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, terutama potensi hujan sedang hingga lebat pada sore hari.
Kondisi cuaca di Jakarta diprediksi akan bervariasi sepanjang hari, dimulai dengan cuaca tenang di pagi hari sebelum memasuki periode hujan di sore hari.
|Wilayah
|Pagi
|Sore
|Suhu (°C)
|Jakarta Pusat
|Cerah Berawan
|Hujan Ringan
|25 - 31
|Jakarta Selatan
|Berawan
|Hujan Sedang
|24 - 32
|Jakarta Timur
|Berawan
|Hujan Sedang
|24 - 32
|Jakarta Barat
|Berawan
|Hujan Ringan
|24 - 32
|Jakarta Utara
|Cerah Berawan
|Hujan Ringan
|25 - 30
Potensi hujan lebat ini dipicu oleh sirkulasi siklonik di Samudra Hindia barat daya Banten yang menciptakan area konvergensi di sepanjang Jawa bagian barat. Hal ini meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Masyarakat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diimbau untuk waspada terhadap potensi genangan air dan angin kencang sesaat. Pastikan untuk selalu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas luar ruangan.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
