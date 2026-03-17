Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 17 Maret 2026 : Cuaca Ekstrem Berpotensi di 29 Daerah 

Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 17 Maret 2026 yakni adanya potensi cuaca ekstrem di 29 daerah. Air laut pasang (rob) juga berlangsung di perairan utara, waspadai bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung sebagai dampak kondisi cuaca tersebut.
Cuaca di Jawa Tengah pada pagi dilaporkan cerah berawan dan berawan. Namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur secara merata di Jawa Tengah, bahkan cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi di 29 daerah yakni Pantura, Solo Raya dan Jawa Tengah bagian tengah.
Gelombang tinggi di perairan Jawa Tengah tejah menurun dan akan bagi aktivitas pelayaran, namun air laut pasang (rob) masih berlangsung di perairan utara dengan ketinggian maksimum 1 meter pada pukul 16.00-20.00 WIB, sehingga berdampak banjir di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah mulai Brebes hingga Rembang.
"Waspadai air laut pasang yang masih berlangsung di perairan utara Jawa Tengah, karena akan dapat mengganggu aktivitas warga seperti transportasi, bongkar muat barang di pelabuhan, budidaya perikanan darat dan petani garam," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Doni Prastio.
Sedangkan cuaca di perairan Jawa Tengah pada umumnya cukup baik dan hanya hujan ringan tidak merata, gelombang tinggi telah melandai yakni di perairan utara berkisar 0,1-0,5 meter cukup aman bagi kegiatan pelayaran dan di perairan selatan 1,25-2,5 meter tetap diwaspadai saat kecepatan angin diatas 15 knot.
Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Risca Maulida mengatakan cuaca ekstrem masih berpotensi di 29 daerah di Jawa Tengah pada Selasa (17/3), sehingga diminta warga untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi terutama yang sedang melakukan perjalanan mudik lebaran.
"Waspadai bencana hidrometeorologi sebagai dampak cuaca ekstrem tersebut, terutama yang berada di kawasan pegunungan, dataran tinggi dan daerah aliran sungai (DAS)," ujar Risca Maulida Selasa (17/3).
Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, menurut Risca Maulida, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Magelang, Salatiga, Majenang dan Ambarawa.
Sedangkan daerah lainnya di Jawa Tengah diguyur hujan ringan-sedang, ungkap Risca Maulida, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen. (H-4)
PRAKIRAAN Cuaca Jawa Tengah pada 14-15 Maret 2026 yang diprediksi menjadi puncak arus mudik, masyarakat diminta waspada terhadap kondisi cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan angin kencang
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 11 Maret 2026 adanya potensi cuaca ekstrem di 10 daerah. Warga berada di daerah tersebut untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi
PRAKIRAAN cuaca di Jawa Tengah hari ini 10 Maret 2026 berpotensi terjadi ekstrem masih berpotensi di 24 daerah. Warga di daerah Pantura, Solo Raya dan Jawa Tengah
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 6 Maret 2026 menurut BMKG, cuaca ekstrem berpotensi merata di 34 daerah di Jawa Tengah Jumat (6/3) bahkan hujan badai masih berlangsung.
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 5 Maret 2026, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMK cuaca ekstrem akibat bibit siklon 90S yakni hujan lebat di 32 wilayah
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca selama periode mudik 17-23 Maret 2026 yang masih akan diwarnai kombinasi hujan dan suhu panas terik.
BMKG peringatkan potensi hujan lebat di 12 wilayah Sumatra Barat jelang Lebaran 2026 akibat konvergensi udara. Cek daftar wilayah dan jadwal cuaca.
BMKG memprakirakan cuaca Jakarta hari ini, Selasa (17/3/2026), didominasi berawan. Waspada suhu panas mencapai 35°C di Jakarta Selatan.
BMKG menghimbau peningkatan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kupang, Rote Ndao, Alor, dan Mamuju.
BMKG Tunggul Wulung Cilacap juga mengingatkan dalam beberapa hari mendatang masih ada potensi hujan di masa mudik Lebaran 2026, sehingga pemudik harus berhati-hati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved