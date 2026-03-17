Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 17 Maret 2026 : Cuaca Ekstrem Berpotensi di 29 Daerah 

Gunung Sindoro terpantau dari Jalur tengah Temanggung-Wonosobo diselimuti awan tebal Selasa (17/3) pagi(Akhmad Safuan/MI)

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 17 Maret 2026 yakni adanya potensi cuaca ekstrem di 29 daerah. Air laut pasang (rob) juga berlangsung di perairan utara, waspadai bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung sebagai dampak kondisi cuaca tersebut.

Cuaca di Jawa Tengah pada pagi dilaporkan cerah berawan dan berawan. Namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur secara merata di Jawa Tengah, bahkan cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi di 29 daerah yakni Pantura, Solo Raya dan Jawa Tengah bagian tengah.

Gelombang tinggi di perairan Jawa Tengah tejah menurun dan akan bagi aktivitas pelayaran, namun air laut pasang (rob) masih berlangsung di perairan utara dengan ketinggian maksimum 1 meter pada pukul 16.00-20.00 WIB, sehingga berdampak banjir di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah mulai Brebes hingga Rembang.

"Waspadai air laut pasang yang masih berlangsung di perairan utara Jawa Tengah, karena akan dapat mengganggu aktivitas warga seperti transportasi, bongkar muat barang di pelabuhan, budidaya perikanan darat dan petani garam," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Doni Prastio.

Sedangkan cuaca di perairan Jawa Tengah pada umumnya cukup baik dan hanya hujan ringan tidak merata, gelombang tinggi telah melandai yakni di perairan utara berkisar 0,1-0,5 meter cukup aman bagi kegiatan pelayaran dan di perairan selatan 1,25-2,5 meter tetap diwaspadai saat kecepatan angin diatas 15 knot.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Risca Maulida mengatakan cuaca ekstrem masih berpotensi di 29 daerah di Jawa Tengah pada Selasa (17/3), sehingga diminta warga untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi terutama yang sedang melakukan perjalanan mudik lebaran.

"Waspadai bencana hidrometeorologi sebagai dampak cuaca ekstrem tersebut, terutama yang berada di kawasan pegunungan, dataran tinggi dan daerah aliran sungai (DAS)," ujar Risca Maulida Selasa (17/3).

Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, menurut Risca Maulida, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Magelang, Salatiga, Majenang dan Ambarawa.

Sedangkan daerah lainnya di Jawa Tengah diguyur hujan ringan-sedang, ungkap Risca Maulida, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen. (H-4)

