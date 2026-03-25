Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 25 Maret 2026 : Waspadai Cuaca Ekstrem di 32 Daerah

Cuaca berawan dan hujan ringan di Puncak Songolikur Gunung Muria sejak Minggu (25/3), memasuki siang, sore hingga awal malam cuaca ekstrem berpotensi di daerah seputar gunung tersebut seperti Pati, Kudus dan Jepara(Akhmad Safuan/MI)

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 25 Maret 2026 yakni adanya potensi cuaca ekstrem berpotensi di 32 daerah. Selain itu, potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter dan air laut pasang (rob) berlangsung di perairan Jawa Tengah. Warga waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.

Pada pagi hari umumnya berawan dan hujan ringan mengguyur sejumlah daerah di Pantura bagian timur Jawa Tengah, memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur secara merata, bahkan cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi di 32 daerah.

Gelombang tinggi 1,25-2,5 meter disertai hujan badai masih berlangsung di perairan utara dan selatan Jawa Tengah, sehingga cukup berisiko bagi aktivitas pelayaran dan air laut pasang (rob) kembali meningkat mengakibatkan banjir di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah seperti Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati.

"Waspadai gelombang tinggi di perairan selatan dan sejumlah kawasan di perairan utara seperti Pekalongan-Kendal, Semarang-Demak dan Jepara," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Usman Effendi.

Selain itu air laut pasang (rob) kembali terjadi di perairan utara Jawa Tengah, menurut Usman Effendi, berlangsung pada pukul 14.00-17.00 WIB dengan ketinggian maksimum 0,9 meter, berdampak banjir di sejumlah daerah di Pantura yang mengganggu aktivitas warga seperti transportasi, bongkar muat barang di pelabuhan, budidaya perikanan darat dan petani garam.

Cuaca Ekstrem di 32 Daerah Jawa Tengah

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Arif N mengatakan cuaca ekstrem berpotensi di 32 daerah di Jawa Tengah Rabu (25/3) baik di kawasan pegunungan, dataran tinggi, Solo Raya, Pantura, Jawa Tengah bagian selatan, Tengah dan timur, sehingga diminta warga kewaspadai bencana hidrometeorologi.

"Waspadai bencana hidrometeorologi sebagai dampak cuaca ekstrem yang cukup merata di 32 daerah di Jawa Tengah," ujar Arif N Rabu (25/3).

Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Arif, yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Magelang, Salatiga, Semarang, Pekalongan, Tegal, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.

Sedangkan daerah lainnya di Jawa Tengah diguyur hujan ringan-sedang, lanjut Arif, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen. (H-4)