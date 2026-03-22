Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 22 Maret 2026 : Potensi Cuaca Ekstrem di 21 Daerah 

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 22 Maret 2026, potensi cuaca ekstrem terjadi di 21 daerah. Warga yang sedang bepergian pada liburan lebaran diminta untuk waspada bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.
Cuaca pada pagi hari di Jawa Tengah diprakirakan cerah berawan. Hujan ringan turun di kawasan Karimunjawa dan sejumlah daerah di Pantura bagian barat Jawa Tengah. Memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang mengguyur secara merata, bagian cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi di 21:daerah.
Sedangkan di perairan utara dan selatan Jawa Tengah, baik gelombang tinggi maupun Ir laut pasang (rob) sudah mereda, meskipun diguyur hujan ringan, sehingga cukup aman untuk kegiatan pelayaran dan banjir di sejumlah daerah di Pantura juga menurun hingga cukup melegakan warga yang berkegiatan di lebaran kedua ini.
"Gelombang tinggi dan rob mereda, tetapi warga di Pantura tetap waspadai banjir akibat luapan sungai karena cuaca ekstrem masih berlangsung di daerah hulu (pegunungan dan dataran tinggi)," ujar Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Shafira Tsanyfadhila.
Sementara itu Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Farita Rachmawati membenarkan cuaca ekstrem masih berpotensi di 21 daerah pada Minggu (22/3) tersebar di kawasan pegunungan, dataran tinggi, Pantura, Jawa Tengah bagian timur, Tengah dan Pantura.
Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Farita Rachmawati, meliput Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Magelang, Salatiga dan Ambarawa.
"Sedangkan daerah lainnya berpeluang diguyur hujan ringan-sedang, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-35 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen," kata Farita Rachmawati.
Melihat cuaca masih berpotensi cuaca ekstrem tersebut, menurut Farita Rachmawati, warga tetap diminta waspada terhadap bencana hidrometeorologi, terutama yang berada di daerah kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS), juga warga warga yang sedang bepergian mengisi kegiatan liburan lebaran. (H-4)
