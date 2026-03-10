Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 10 Maret 2026, Waspadai Cuaca Ekstrem di 24 Daerah 

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRAKIRAAN cuaca di Jawa Tengah hari ini 10 Maret 2026 berpotensi terjadi ekstrem masih berpotensi di 24 daerah. Warga di daerah Pantura, Solo Raya dan Jawa Tengah bagian tengah diminta waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.
Pada pagi cuaca di Jawa Tengah, Selasa (10/3) berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang mengguyur secara merata di Jawa Tengah. Bahkan cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi di 24 daerah Jawa Tengah hingga dapat berdampak bencana hidrometeorologi.
Meskipun air laut pasang (rob) mereda, namun gelombang tinggi 1,25-2,5 meter disertai hujan dan badai atau meningkat dari sebelumnya di perairan utara, demikian di perairan selatan dengan ketinggian yang sama, cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang maupun angkutan barang dan orang.
"Waspadai bencana hidrometeorologi, karena cuaca ekstrem masih berlangsung di 24 daerah di Jawa Tengah terutama di kawasan pegunungan dan dataran tinggi," kata Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa Selasa (10/3).
Daerah berpotensi cuaca ekstrem di Jawa Tengah, ungkap Ferry Oktarisa, yakni Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Surakarta, Bumiayu dan Majenang.
Sedangkan daerah lainnya di Jawa Tengah diguyur hujan ringan-sedang, menurut Ferry Oktarisa, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara 60-95 persen.
Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Shafira Tsanyfadhila mengatakan gelombang tinggi disertai hujan dan badai masih berlangsung di perairan utara dan selatan Jawa Tengah pada Selasa (10/3), sehingga diminta agar warga beraktivitas di perairan tersebut untuk waspada.
"Awas, ketinggian gelombang mencapai 1,25-2,5 meter terutama saat kecepatan angin diatas 15 knot, cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran," ujar Shafira Tsanyfadhila.
Gelombang tinggi di perairan di Jawa Tengah tersebut, lanjut Shafira Tsanyfadhila, berlangsung cukup merata di perairan utara seperti Pekalongan-Kendal, Semarang-Demak, Jepara, Karimunjawa dan Pati-Rembang, sedangkan di perairan selatan berlangsung mulai Cilacap hingga Purworejo. (H-4)
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 6 Maret 2026 menurut BMKG, cuaca ekstrem berpotensi merata di 34 daerah di Jawa Tengah Jumat (6/3) bahkan hujan badai masih berlangsung.
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 5 Maret 2026, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMK cuaca ekstrem akibat bibit siklon 90S yakni hujan lebat di 32 wilayah
BMKG memprakirakan cuaca Jawa Tengah hari ini 4 Maret 2026 bahwa 31 daerah berpotensi dilanda cuaca ekstrem akibat siklon 90S.
Kondisi cuaca di Jawa Tengah masih diguyur hujan ringan-sedang secara merata pada Senin (2/3), bahkan cuaca ekstrem meningkat di 25 daerah.
CUACA Jawa Tengah hari ini 27 Februari 2026 diprakirakan waspada terhadap cuaca ekstrem yang berpotensi di 10 daerah. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang
BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait prakiraan cuaca Jawa Tengah 3 Maret 2026. Gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi di perairan selatan dan 2,5 meter dan potensi cuaca ekstrem
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 1 Maret 2026 menunjukkan adanya potensi cuaca ekstrem disertai gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter di perairan selatan dan air laut pasang
BMKG: gelombang tinggi disertai hujan badai masih berlangsung di perairan utara Jawa Tengah hingga Minggu (18/1) ini.
Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah berkisar 2,5-4 meter cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran.
Ketinggian gelombang terjadi di perairan Jawa Tengah tersebut cukup berisiko terhadap kegiatan pelayaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved