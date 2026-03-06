Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 6 Maret 2026 : Potensi Hujan Badai dan Cuaca Ekstrem  

Gelombang tinggi disertai hujan badai di perairan utara Jawa Tengah mulai terpantau di Pantai Celong, Kabupaten Batang Jumat (6/3) pagi(Akhmad Safuan/MI)

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 6 Maret 2026 menurut Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, cuaca ekstrem berpotensi merata di 34 daerah di Jawa Tengah Jumat (6/3). Hujan badai dan gelombang tinggi masih berlangsung di perairan.

Cuaca di Jawa Tengah pada pagi diprakirakan umumnya berawan. Hujan ringan-sedang mengguyur daerah di Pantura bagian timur Jawa Tengah memasuki siang dan sore hingga malam hari dengan intensitas hujan ringan-sedang meningkat dan meluas secara merata di Jawa Tengah.

Hujan dan badai diprakirakan juga terjadi di perairan utara dan selatan Jawa Tengah bersamaan gelombang tinggi 1,25-2,5 meter yang masih berlangsung. Ini cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang maupun angkutan barang dan orang saat kecepatan angin diatas 15 knot.

"Awas, bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung, karena cuaca ekstrem berpotensi merata di 34 daerah gi Jawa Tengah," kata Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa Jumat (6/3).

Adapun daerah-daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Ferry Oktarisa, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, Tegal, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.

Sedangkan sejumlah daerah lainnya diguyur hujan ringan-sedang, menurut Ferry Oktarisa. Angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen.

"Warga di daerah perbukitan dan daerah aliran sungai diminta waspada," imbuhnya.

Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Sediyanto mengatakan cuaca ekstrem yakni hujan badai disertai sambaran petir juga berpotensi di perairan di Jawa Tengah, bersamaan gelombang tinggi yang masih berlangsung sehingga berisiko terhadap aktivitas pelayaran.

"Kepada warga berkegiatan di perairan seperti nelayan maupun wisatawan untuk waspada akibat kondisi cuaca ini," ugarnya. (H-4)