Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 11 Maret 2026 : Cuaca Ekstrem di 10 Daerah, Waspada Rob di Utara Jawa 

Cuaca cerah di Tanjung Gelam, Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara Rabu (11/3) pagi, tetapi wisatawan maupun nelayan diminta waspada terhadap gelombang tinggi di perairan tersebut.(Akhmad Safuan/MI)

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 11 Maret 2026 adanya potensi cuaca ekstrem di 10 daerah. Warga berada di daerah tersebut untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi, gelombang tinggi 1,25-2,5 meter juga masih berlangsung di perairan selatan dan Karimunjawa.

Cuaca di Jawa Tengah 11 Maret 2026 pada pagi cuaca cerah dan berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang kembali mengguyur Jawa Tengah. Adapun cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi di 10 daerah di kawasan pegunungan, dataran tinggi, sebagian Pantura dan sebagian Jawa Tengah bagian selatan.

Selain itu, masyarakat diminta waspada terhadap air laut pasang kembali naik dengan ketinggian maksimum 0,9 meter. Gelombang tinggi juga masih berlangsung di perairan Karimunjawa dan perairan selatan Jawa Tengah, sehingga cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang maupun angkutan barang dan orang.

"Tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung, karena cuaca ekstrem masih berpotensi di 10 daerah di Jawa Tengah," kata Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Agus Triyono Rabu (11/3).

Menurut Agus Triyono, cuaca ekstrem di Jawa Tengah berpotensi di daerah Mungkid, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Kajen, Slawi, Brebes, Magelang, Bumiayu dan Majenang, sedangkan daerah lainnya masih berpeluang diguyur hujan ringan-sedang secara merata dalam waktu yang berbeda.

Angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, lanjut Agus Triyono, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen. "Meskipun kondisi cuaca di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan sebelumnya, tetapi bencana hidrometeorologi masih tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai," imbuhnya.

Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Doni Prastio mengatakan gelombang tinggi 1,25-2,5 meter masih berlangsung di perairan selatan Jawa Tengah dan Karimunjawa pada Rabu (11/3), sehingga cukup beresiko terhadap aktivitas pelayaran terutama saat kecepatan angin diatas 15 knot.

Air laut pasang (rob) juga kembali naik di perairan utara Jawa Tengah dengan ketinggian maksimum 0,9 meter pada pukul 15.00-19.00 WIB, sehingga diminta warga waspada terhadap dampak banjir di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah seperti Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati. (H-4)