Prakiraan Cuaca Jakarta 26-29 Maret 2026 : Diprediksi Hujan Sangat Lebat hingga Akhir Pekan

PRAKIRAAN cuaca Jakarta 26-29 Maret 2026 menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu dalam beberapa hari ke depan.

Potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpeluang terjadi pada tanggal 25 hingga 29 Maret 2026 atau hingga akhir pekan.

Kondisi ini berisiko memicu genangan hingga banjir di sejumlah titik, terutama wilayah dengan sistem drainase terbatas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Warga diminta mempersiapkan perlengkapan dasar seperti payung atau jas hujan, serta tas siaga bencana.

"Masyarakat diimbau selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem," kata Kepala Pelaksana BPBD Isnawa Adji dalam keterangannya, Kamis (25/3)

Selain itu, masyarakat juga diminta aktif memantau kondisi lingkungan sekitar, termasuk tinggi muka air di pintu-pintu air yang dapat diakses secara daring melalui laman resmi pemerintah.

Warga yang menemukan potensi genangan atau banjir juga diimbau segera melaporkannya melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. (H-4)