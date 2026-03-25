Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini 25 Maret 2026 : Didominasi Berawan, Hujan Lokal Diprakirakan Terjadi

Langit berawan menyelimuti Batam, menandakan potensi hujan lokal pada siang hingga sore hari.(Dok.MI)

PRAKIRAAN cuaca Batam hari ini 25 Maret 2026 didominasi oleh cuaca berawan hingga cerah berawan sepanjang hari. Meski demikian, hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah.

Suhu udara di Batam hari ini berada pada kisaran 26 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan udara terasa panas dan lembap, terutama pada siang hari saat aktivitas masyarakat berlangsung padat.

Berdasarkan prakiraan dari BMKG, pagi hari di Batam cenderung cerah berawan dan relatif aman untuk aktivitas luar ruangan. Namun, memasuki siang hari, pemanasan permukaan yang cukup kuat memicu pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan di beberapa titik.

Prakirawan dari Stasiun Meteorologi Kelas I Bandara Hang Nadim menyampaikan bahwa hujan yang terjadi bersifat lokal dan tidak merata.

“Potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari. Namun, sifatnya lokal dan tidak mencakup seluruh wilayah Batam,” ujarnya, Rabu (25/3).

Ia menjelaskan bahwa tingginya kelembapan udara di lapisan bawah atmosfer menjadi faktor utama dalam pembentukan awan hujan. Sementara itu, kondisi lapisan atas atmosfer yang relatif stabil membuat awan tidak berkembang secara luas.

Selain itu, angin yang bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan ringan hingga sedang turut memengaruhi distribusi awan di wilayah Batam dan sekitarnya.

Memasuki sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan kembali berawan dengan suhu udara yang mulai menurun. Potensi hujan juga berangsur berkurang, meskipun awan masih mendominasi langit kota.

Kondisi cuaca seperti ini merupakan pola yang umum terjadi di wilayah kepulauan, khususnya pada masa peralihan musim. Pada periode ini, perubahan cuaca dapat terjadi secara cepat dari cerah menjadi hujan dalam waktu singkat.

Sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk sektor transportasi laut dan udara, secara umum masih dapat berjalan normal. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk waspada terhadap kemungkinan hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memperbarui informasi cuaca serta menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan.

Dengan tidak adanya indikasi cuaca ekstrem, aktivitas harian masyarakat Batam diharapkan tetap berjalan lancar, meskipun potensi hujan lokal tetap perlu diantisipasi. (H-4)