Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini 13 Maret 2026 : Potensi Hujan Ringan di Sore Hari

Kondisi langit cerah berawan di Batam, Jumat (13/3/2026). BMKG Bandara Hang Nadim memprakirakan cuaca masih kondusif untuk aktivitas warga, namun masyarakat tetap diimbau mewaspadai potensi hujan ringan pada sore hingga malam.(Hendri Kremer/MI)

PRAKIRAAN cuaca Batam hari ini 13 Maret 2026 relatif kondusif untuk berbagai aktivitas masyarakat. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk mewaspadai potensi hujan ringan lokal pada sore hingga malam hari.

Prakirawan dari BMKG di Bandara Hang Nadim menyampaikan bahwa kondisi cuaca di Batam sepanjang hari didominasi oleh cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celsius.

“Secara umum kondisi cuaca di Batam hari ini masih kondusif untuk aktivitas masyarakat, baik kegiatan di luar ruangan maupun aktivitas transportasi. Namun pada sore hingga malam hari terdapat potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal di beberapa wilayah,” ujar prakirawan BMKG Bandara Hang Nadim Batam, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan, pada pagi hari cuaca di Batam cenderung berawan dengan suhu sekitar 26°C. Kondisi tersebut masih memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa, termasuk kegiatan perkantoran, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi di berbagai kawasan kota.

Memasuki siang hari, cuaca diperkirakan menjadi cerah berawan dengan suhu udara meningkat hingga sekitar 28°C. Sementara itu, angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan berkisar 10 hingga 16 kilometer per jam.

Menurut prakirawan, kondisi tersebut merupakan pola cuaca yang cukup umum terjadi di wilayah kepulauan, termasuk di Batam yang berada di kawasan Kepulauan Riau. Kelembapan udara yang cukup tinggi di wilayah pesisir juga menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terbentuknya awan hujan pada waktu tertentu.

“Pada sore hingga malam hari, masyarakat perlu mewaspadai kemungkinan hujan ringan hingga sedang yang bersifat lokal. Artinya tidak merata di seluruh wilayah Batam, namun bisa terjadi di beberapa kawasan dalam waktu singkat,” katanya.

BMKG juga mengingatkan masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan, agar tetap memantau informasi cuaca terkini yang disampaikan melalui kanal resmi BMKG. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

Selain itu, warga disarankan membawa perlengkapan hujan seperti payung atau jas hujan apabila beraktivitas pada sore hingga malam hari. Bagi pengguna transportasi laut di sekitar perairan Batam juga diimbau untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan.

Secara keseluruhan, kondisi cuaca di Batam pada hari ini masih relatif aman dan mendukung aktivitas masyarakat, meskipun tetap diperlukan kewaspadaan terhadap potensi hujan lokal pada waktu-waktu tertentu. (H-4)