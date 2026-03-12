Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini 12 Maret 2026 : Waspada Hujan Disertai Petir 

Ilustrasi.(Dok.BMKG Kepri)

PRAKIRAAN cuaca Batam hari ini 12 Maret 2026, sebagian cerah hingga berawan pada pagi hari. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan disertai petir pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam, kondisi atmosfer di wilayah Batam masih mendukung terbentuknya awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan lokal.

Prakirawan BMKG Hang Nadim Batam menjelaskan bahwa pada pagi hari cuaca di Batam cenderung relatif bersahabat, dengan langit yang sebagian cerah dan diselingi awan. Namun seiring meningkatnya suhu udara pada siang hari, potensi pembentukan awan hujan juga meningkat.

“Untuk pagi hari kondisi cuaca di Batam umumnya terpantau sebagian cerah hingga berawan. Namun pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah dan dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat,” ujar prakirawan BMKG Hang Nadim Batam, Kamis (12/3).

Hujan yang terjadi diperkirakan bersifat lokal dengan durasi yang relatif singkat, namun tetap berpotensi menimbulkan genangan air di beberapa titik serta mengganggu aktivitas masyarakat, terutama bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan.

Selain itu, kondisi hujan yang disertai petir juga dapat meningkatkan risiko gangguan terhadap aktivitas transportasi dan kegiatan di wilayah pesisir. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca terkini.

BMKG juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika beraktivitas di luar rumah, terutama saat terjadi hujan disertai angin kencang. Pengendara kendaraan bermotor disarankan untuk mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman guna menghindari risiko kecelakaan akibat jalan yang licin.

Sementara itu, masyarakat yang berencana melakukan kegiatan di laut di sekitar wilayah Kepulauan Riau juga diminta untuk memperhatikan kondisi cuaca sebelum berangkat, mengingat perubahan cuaca dapat terjadi secara cepat.

Dengan kondisi cuaca yang dinamis tersebut, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta menyesuaikan rencana aktivitas harian agar tetap aman dan nyaman. (H-4)

