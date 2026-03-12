Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 12 Maret 2026 : Hujan Ringan hingga Sedang

Cuaca berkabut di Puncak Botak, Gunung Ungaran pada Kamis (12/3) pagi, namun hujan ringan-sedang disertai angin kencang berpeluang terjadi pada siang, sore hingga malam.(Akhmad Safuan/MI)

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 12 Maret 2026 yakni hujan ringan-sedang masih berpeluang mengguyur di 29 daerah di Jawa Tengah menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.

Pada pagi cuaca di Jawa Tengah 12 Maret 2026 cerah dan berawan, memasuki siang, sore hingga malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur secara merata di 29 daerah di Jawa Tengah, meskipun potensi cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir tidak terjadi namun bencana hidrometeorologi masih akan menjadi ancaman serius.

Gelombang tinggi di perairan utara Jawa Tengah kembali menurut dibandingkan sehari sebelumnya, namun air laut pasang (rob) meningkat dan kembali menjadi ancaman banjir di sejumlah daerah di Pantura, sedangkan di perairan selatan gelombang tinggi 1,25-2,5 meter masih berlangsung berisiko terhadap aktivitas pelayaran saat kecepatan angin diatas 15 knot.

"Tetap waspadai rob di perairan utara berlangsung pukul 15.00-18.00 WIB dan gelombang tinggi di perairan selatan Kamis (12/4)," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Sediyanto.

Air laut pasang (rob) dengan ketinggian maksimum 1 meter, lanjut Sediyanto, berdampak banjir di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah seperti Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati, sedangkan gelombang tinggi di perairan selatan meskipun tidak dibarengi dengan cuaca ekstrem namun tetap berisiko terhadap aktivitas pelayaran.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Farita Rachmawati mengatakan cuaca ekstrem di Jawa Tengah pada Kamis (12/3) mereda, namun hujan ringan-sedang masih berpeluang mengguyur secara merata di 29 daerah, sehingga diminta warga tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi.

Daerah di Jawa Tengah berpeluang diguyur hujan ringan-sedang, ungkap Farita Rachmawati, yakni Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Salatiga, Semarang, Pekalongan, Tegal, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.

"Sedangkan daerah lainnya di Jawa Tengah hanya hujan ringan, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-35 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara 60-95 persen," ujar Farita Rachmawati. (H-4)