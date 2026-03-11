Prakiraan Cuaca Lebaran 2026 , BMKG : Berawan hingga Hujan Lebat

Ilustrasi.(Dok.MI)

BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa prakiraan cuaca lebaran 2026 yakni berawan dan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia.



Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan sejumlah wilayah perlu waspada turunnya hujan lebat saat lebaran 2026. Namun, cuaca di sejumlah provinsi menurut dia didominasi berawan.

Adapun kondisi atmosfer yang mempengaruhi kondisi cuaca menjelang Hari Raya Idul Fitri dan libur Lebaran antara lain keberadaan monsun Asia.

Monsun tersebut membawa uap air lebih banyak.

Selain itu, adanya Madden Julian Oscillation (MJO) atau fenomena pergerakan aktivitas awan dan hujan di wilayah tropis ke timur, gelombang atmosfer, dan potensi tumbuhnya bibit siklon tropis di wilayah selatan Indonesia. Oleh karena itu curah hujan pada Maret disebut naik kemudian menurun.



"Pekan kedua Maret ini ada potensi kenaikan curah hujan," ucap dia.



Masyarakat juga diingatkan terhadap potensi curah hujan tinggi terutama di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.



BMKG, sambung dia, akan memperbarui informasi cuaca untuk kelancaran aktivitas mudik dan kegiatan masyarakat selama periode libur dan perayaan Idul Fitri. (Ant/H-4)

