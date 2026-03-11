Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini 11 Maret 2026 : Cerah Berawan

------------ Caption: Awan tebal terlihat menyelimuti langit di kawasan pesisir Batam, Rabu (11/3/2026). Kondisi ini dipengaruhi hembusan angin ringan dari arah timur laut yang membawa massa udara lembap, sehingga memicu pembentukan awan dan berpotensi men(Hendri Kremer/MI)

PRAKIRAAN cuaca Batam hari ini 11 Maret 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celsius. Meski sebagian wilayah diperkirakan akan diselimuti awan cukup tebal, aktivitas masyarakat secara umum masih dapat berlangsung normal sepanjang hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam, kondisi cuaca di wilayah Batam dan sekitarnya pada hari ini dipengaruhi oleh hembusan angin ringan yang berasal dari arah timur laut. Angin tersebut membawa massa udara yang cukup lembap dari wilayah perairan sekitar Kepulauan Riau.

Prakirawan BMKG Hang Nadim Batam menjelaskan, arah angin dari timur laut berperan dalam proses pembentukan awan di wilayah Batam. Kondisi ini menyebabkan langit cenderung berawan pada beberapa waktu, terutama mulai siang hingga sore hari.

“Angin yang bertiup dari arah timur laut membawa uap air dari wilayah perairan sekitar, sehingga memicu pertumbuhan awan di wilayah Batam dan sekitarnya. Kondisi ini membuat cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan,” ujar prakirawan BMKG Hang Nadim Batam, Rab (11/3).

Ia menambahkan, meski cuaca secara umum masih relatif stabil, potensi hujan ringan tetap perlu diwaspadai oleh masyarakat. Hujan diperkirakan dapat terjadi secara lokal dengan intensitas ringan dan durasi yang tidak terlalu lama, terutama pada siang hingga sore hari.

Selain itu, tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi membuat suhu udara terasa sedikit lebih hangat, terutama pada saat siang hari. Kondisi ini umum terjadi di wilayah pesisir seperti Batam yang dikelilingi perairan.

Sementara itu, nelayan di wilayah pesisir Batam mengaku kondisi angin dari arah timur laut masih cukup bersahabat untuk melaut. Salah seorang nelayan di kawasan pesisir Batu Aji, Ahmad (45), mengatakan hembusan angin yang tidak terlalu kencang membuat gelombang laut relatif tenang.

“Kalau anginnya masih ringan seperti sekarang, biasanya kami tetap melaut. Gelombang juga tidak terlalu tinggi, jadi masih aman untuk mencari ikan di sekitar perairan dekat,” katanya.

Ia berharap para nelayan terus memperhatikan informasi prakiraan cuaca dari BMKG sebelum melaut, terutama jika terjadi perubahan arah angin yang dapat memengaruhi kondisi gelombang laut.

BMKG juga mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, untuk tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca secara tiba-tiba. Meski angin dari arah timur laut saat ini tergolong ringan, perubahan kondisi atmosfer dapat memicu hujan lokal maupun peningkatan gelombang laut di beberapa perairan.

Secara keseluruhan, hembusan angin ringan dari arah timur laut menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika cuaca di Batam pada hari ini, mulai dari pembentukan awan hingga potensi hujan ringan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut juga turut memengaruhi aktivitas masyarakat pesisir yang sebagian besar bergantung pada kondisi cuaca dan laut. (H-4)