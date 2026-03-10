Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini 10 Maret 2026 :  Hujan Lokal dan Berawan

Langit Kota Batam dipenuhi awan pada Selasa (10/3/2026).(Hendri Kremer/MI)

PRAKIRAAN cuaca di Batam hari ini 10 Maret 2026 didominasi oleh awan dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan lokal yang dapat terjadi terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca pada pagi hari di wilayah Batam umumnya berawan dengan suhu udara yang cukup hangat. Memasuki siang hingga sore, potensi hujan ringan dapat terjadi secara lokal di beberapa kawasan.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Bandara Hang Nadim Batam, mengatakan secara umum cuaca di wilayah Batam dan sekitarnya masih berada pada kategori cerah berawan hingga berawan tebal.

“Secara umum cuaca di wilayah Batam dan sekitarnya diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Namun masih berpotensi terjadi hujan lokal dengan intensitas ringan terutama pada siang hingga sore hari,” katanya, Selasa (10/3).

Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi di wilayah Kepulauan Riau, sehingga berpotensi memicu pembentukan awan hujan pada waktu tertentu.

Ia menjelaskan suhu udara di Batam pada hari ini diperkirakan berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara sekitar 70 hingga 85 persen. Kondisi tersebut membuat udara terasa cukup lembap meskipun suhu tidak terlalu panas.

Selain itu, angin umumnya bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan relatif ringan hingga sedang. Kondisi ini masih tergolong normal untuk wilayah perairan Batam dan sekitarnya.

BMKG juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk mempersiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi apabila hujan turun secara tiba-tiba.

Bagi masyarakat yang beraktivitas di sektor transportasi laut maupun nelayan, diharapkan tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca yang dikeluarkan BMKG guna menghindari potensi gangguan cuaca.

Selain itu, para pengguna jalan juga diminta untuk berhati-hati saat berkendara ketika hujan turun, karena kondisi jalan dapat menjadi licin dan jarak pandang dapat berkurang.

Dengan kondisi cuaca di Batam yang relatif berawan, aktivitas masyarakat di Batam secara umum diperkirakan masih dapat berlangsung normal. Meski demikian, warga diharapkan tetap memantau informasi cuaca terkini dari BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. (H-4)

