Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini 19 Maret 2026 : Berawan dan Berpeluang Hujan Hari Ini

Kondisi langit berawan di wilayah Batam, Kamis (19/3), dengan peluang hujan lokal berdasarkan prakiraan BMKG.(Hendri Kremer/MI)

PRAKIRAAN cuaca Batam hari ini 19 Maret 2026 menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Bandara Hang Nadim, didominasi awan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi secara lokal di sejumlah wilayah.

Prakirawan BMKG Bandara Hang Nadim menjelaskan bahwa pada pagi hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun, memasuki siang hingga sore, peningkatan suhu permukaan akan memicu pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

“Potensi hujan ini bersifat lokal dan tidak merata, serta cenderung terjadi dalam durasi singkat. Meski demikian, masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca yang bisa terjadi secara tiba-tiba,” ujar Slamet prakirawan BMKG Bandara Hang Nadim, Kamis (19/3).

Ia menambahkan bahwa kondisi atmosfer di wilayah Batam saat ini cukup mendukung terbentuknya awan hujan, terutama pada periode siang hingga sore hari. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kelembapan udara yang relatif tinggi serta pemanasan permukaan yang terjadi sejak pagi.

Dari sisi suhu, BMKG mencatat suhu udara di Batam hari ini berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius. Sementara itu, tingkat kelembapan udara berada pada kisaran tinggi, yang menyebabkan kondisi terasa cukup panas dan gerah, terutama saat cuaca cerah di sela-sela tutupan awan.

Untuk kondisi angin, BMKG menyebutkan kecepatan angin umumnya berada pada kategori ringan hingga sedang. Arah angin yang cenderung berubah-ubah juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika pertumbuhan awan di wilayah tersebut.

Selain itu, prakirawan juga mengingatkan bahwa meskipun tidak ada indikasi cuaca ekstrem seperti hujan lebat atau angin kencang, potensi hujan yang terjadi tetap dapat berdampak pada aktivitas masyarakat, khususnya di sektor transportasi dan kegiatan luar ruangan.

“Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk selalu membawa payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi. Terutama pada siang hingga sore hari saat potensi hujan meningkat,” katanya.

Pengguna jalan juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan turun. Kondisi jalan yang licin serta jarak pandang yang menurun dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Di sisi lain, aktivitas penerbangan di Bandara Hang Nadim diperkirakan tetap berjalan normal. Namun, BMKG tetap melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan cuaca guna memastikan keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan.

Secara umum, kondisi cuaca di Batam pada hari ini masih tergolong aman untuk berbagai aktivitas masyarakat. Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terbaru yang disampaikan oleh BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan cuaca yang dinamis.

Dengan kondisi cuaca yang cenderung berawan dan potensi hujan ringan, warga Batam diharapkan tetap waspada. Ia meminta agar warga tidak perlu khawatir berlebihan, selama tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca resmi dan menyesuaikan aktivitas harian dengan kondisi yang ada. (H-4)