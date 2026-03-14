Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini 14 Maret 2026 : Hujan Lokal saat Sore

PRAKIRAAN cuaca Batam hari ini 14 Maret 2026, didominasi kondisi cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Namun, masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai potensi hujan lokal yang dapat terjadi pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca, suhu udara pada pagi hari berada di kisaran 26 hingga 27 derajat Celsius dengan kondisi langit cerah berawan. Cuaca relatif stabil sehingga masih cukup mendukung berbagai aktivitas masyarakat, terutama kegiatan di luar ruangan.

Memasuki siang hari, awan diperkirakan mulai meningkat di beberapa wilayah Kota Batam. Kondisi tersebut berpotensi memicu hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hari.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam menyampaikan bahwa potensi hujan masih dapat terjadi di sejumlah wilayah. “Untuk pagi hari kondisi berawan tebal dengan kelembapan cukup tinggi. Siang hingga sore terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Batam,” ujarnya, Sabtu (14/3).

Ia menjelaskan bahwa hujan yang terjadi diperkirakan bersifat lokal dan tidak merata di seluruh wilayah Kota Batam. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi atmosfer di wilayah Kepulauan Riau yang masih cukup lembap dalam beberapa hari terakhir.

Selain itu, tingkat kelembapan udara di wilayah Batam juga tergolong tinggi, yakni berkisar antara 75 hingga 90 persen. Kondisi tersebut mendukung pembentukan awan hujan terutama pada siang hingga sore hari.

Sementara itu, suhu udara pada siang hingga sore hari diperkirakan berada di kisaran 27 hingga 28 derajat Celsius. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan ringan hingga sedang.

Sejumlah nelayan di pesisir Batam mengaku tetap melaut meski ada potensi hujan pada sore hari. Salah seorang nelayan di kawasan pesisir Batu Aji, Rahmat, 45, mengatakan kondisi cuaca pada pagi hari masih cukup baik untuk mencari ikan.

“Kalau pagi biasanya cuaca masih tenang, jadi kami tetap melaut. Tapi kalau sudah mulai mendung tebal, biasanya kami cepat pulang supaya tidak terkena hujan di tengah laut,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan nelayan lainnya di kawasan pesisir Nongsa, Junaidi (50). Ia mengaku sudah terbiasa memperhatikan perubahan cuaca sebelum berangkat melaut.

“Kalau angin mulai kencang atau awan sudah gelap, biasanya kami tidak pergi terlalu jauh. Yang penting tetap waspada supaya aman saat di laut,” katanya.

BMKG juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, para nelayan, serta pengguna transportasi laut di sekitar perairan Batam.

Masyarakat disarankan untuk mempersiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi apabila hujan turun pada sore hingga malam hari, (H-4)