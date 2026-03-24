Cuaca Hari Ini 25 Maret 2026, Siklon Tropis Narel Picu Cuaca Ekstrem, Jawa Barat hingga NTT Perlu Waspada

CUACA hari ini, Rabu, 25 Maret 2026 dan beberapa hari ke depan di sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan intensitas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya pengaruh dari eks-siklon tropis Narel yang saat ini terpantau berada di Samudera Hindia, barat laut Australia bagian utara.
Eks-siklon tropis Narel saat ini memiliki kecepatan angin maksimum sekitar 12 knots dengan tekanan minimum 995 hektopaskal. Sistem ini bergerak ke arah barat daya dan diperkirakan akan terus menguat dalam 48 hingga 72 jam ke depan, bahkan berpotensi mencapai kategori 3.
Prakiraan cuaca BMKG menyebut meski tidak berada langsung di wilayah Indonesia, dampaknya terasa signifikan. Sistem ini memicu terbentuknya low-level jet di wilayah Samudera Hindia, khususnya dari selatan Pulau Lombok hingga selatan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi ini memperkuat suplai uap air yang menjadi bahan bakar terbentuknya awan hujan.
Selain itu, eks-siklon Narel juga menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi, terutama di pesisir selatan Bali hingga Pulau Sumbawa, wilayah Nusa Tenggara Timur, Laut Timor, dan Laut Arafuru. Kondisi ini memperbesar peluang terjadinya pertumbuhan awan hujan dengan intensitas tinggi.
Di sisi lain, sirkulasi siklonik juga terpantau di Samudera Pasifik utara Papua. Sistem ini memperkuat pembentukan awan hujan di wilayah Papua Barat dan sekitarnya.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut membuat potensi cuaca ekstrem meningkat di sejumlah wilayah Indonesia.
BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Untuk kota-kota besar, kondisi cuaca bervariasi. Hujan petir diperkirakan terjadi di Semarang, Manokwari, dan Merauke. Hujan sedang berpotensi mengguyur Makassar dan Nabire. Sementara hujan ringan diprediksi terjadi di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Pekanbaru, hingga Jayapura.
Di sisi lain, beberapa wilayah seperti Denpasar, Gorontalo, dan Sorong diperkirakan mengalami kondisi berawan hingga berawan tebal. Potensi kabut juga terpantau di Samarinda dan Palu.
BMKG menegaskan pentingnya masyarakat untuk terus memperbarui informasi cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan atau berkaitan dengan transportasi dan kelautan.
