Kamis 26 Maret 2026, Jakarta Siaga Cuaca Ekstrem: Hujan Lebat dan Angin Kencang Hantui Ibu Kota

Ilustrasi--Warga Jakarta bersiaga dengan payung dan jas hujan saat melintasi kawasan ibu kota pada Jumat (6/3/2026).(MI/AGUNG WIBOWO)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Kamis, 26 Maret 2026. Jakarta ditetapkan masuk dalam kategori Siaga akibat potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat memicu gangguan aktivitas masyarakat serta risiko bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan data prakiraan cuaca, kondisi pagi hari akan diawali dengan hujan ringan di wilayah Jakarta Barat, Pusat, Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara itu, Jakarta Selatan dan Timur diprediksi akan diselimuti awan tebal sebelum intensitas hujan meningkat pada siang hari.

Peringatan Dini: Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur terutama pada durasi siang hingga sore hari.

Prakiraan Cuaca Wilayah Jakarta 26 Maret 2026

Wilayah Pagi Siang Malam Jakarta Barat Hujan Ringan Hujan Lebat Hujan Ringan Jakarta Pusat Hujan Ringan Hujan Lebat Hujan Ringan Jakarta Selatan Berawan Tebal Hujan Sedang Hujan Ringan Jakarta Timur Berawan Tebal Hujan Sedang Hujan Ringan Jakarta Utara Hujan Ringan Hujan Lebat Berawan Tebal

Suhu udara di Jakarta diprediksi berada pada kisaran 24 hingga 29 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 75 hingga 95 persen. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi genangan air di titik-titik rawan banjir dan selalu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

Kondisi cuaca serupa juga diprediksi terjadi di wilayah penyangga seperti Bogor dan Depok, yang dapat memberikan kontribusi debit air tambahan ke wilayah hilir Jakarta. Pastikan untuk selalu menyiapkan perlengkapan hujan dan menjaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang fluktuatif ini.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.