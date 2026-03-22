Cuaca Batam Hari ini, Panas Suhu Capai 30 Derajat

Cuaca cerah berawan menyelimuti permukiman warga di Batam, diiringi suhu panas dan kelembapan tinggi.(MI/Hendri Kremer)

WARGA Batam mengeluhkan kondisi cuaca yang terasa panas dan lembap dalam beberapa hari terakhir. Suhu udara di wilayah tersebut dilaporkan mencapai 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan tinggi yang membuat udara terasa semakin gerah, terutama pada siang hari.

Berdasarkan prakiraan dari BMKG di Bandara Hang Nadim, suhu udara di Batam berada pada kisaran 26 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 70 hingga 85 persen.

Kombinasi suhu dan kelembapan tersebut menyebabkan suhu yang dirasakan masyarakat bisa lebih tinggi dari angka sebenarnya.

Prakirawan BMKG Hang Nadim menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan karakteristik umum wilayah pesisir tropis seperti Batam. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

“Kelembapan udara yang tinggi membuat kondisi terasa lebih panas dan tidak nyaman, terutama pada siang hari. Selain itu, ada potensi hujan ringan yang bisa terjadi secara lokal pada siang hingga sore,” katanya, Minggu (22/3).

Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan sehingga masih cukup mendukung aktivitas masyarakat. Namun, memasuki siang hingga sore hari, peningkatan tutupan awan berpotensi memicu hujan ringan, bahkan di beberapa wilayah dapat disertai kilat atau petir berdurasi singkat. Sementara itu, pada malam hari, cuaca cenderung kembali berawan dengan suhu yang sedikit lebih sejuk.

Kondisi cuaca panas dan lembap ini mulai dirasakan dampaknya oleh warga, terutama mereka yang bekerja di luar ruangan seperti pedagang, pengemudi ojek, hingga pekerja lapangan.

“Kalau siang terasa panas sekali, apalagi kalau lagi di luar. Keringat cepat keluar karena udaranya lembap,” ujar Putra, 33, yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi.

Sementara itu, warga lainnya juga mengeluhkan cuaca yang tidak menentu, di mana hujan bisa turun secara tiba-tiba meskipun pagi hari terlihat cerah.

“Kadang pagi cerah, tapi tiba-tiba sore hujan. Jadi harus siap payung terus kalau keluar rumah,” ujarnya, Iin, 20.

Selain menimbulkan rasa tidak nyaman, kondisi cuaca panas dan kelembapan tinggi juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan, hingga penurunan daya tahan tubuh jika tidak diantisipasi dengan baik.

Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di bawah sinar matahari, serta mengurangi aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari.

Masyarakat juga diingatkan untuk terus memantau informasi cuaca terkini guna mengantisipasi potensi hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, khususnya bagi mereka yang memiliki aktivitas mobilitas tinggi.

Dengan kondisi cuaca yang panas, lembap, dan cenderung berubah-ubah ini, warga Batam diharapkan dapat lebih waspada serta menyesuaikan aktivitas sehari-hari agar tetap aman, sehat, dan produktif. (HK)