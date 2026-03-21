Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 21 Maret 2026: Waspada Hujan Ringan di Sore Hari

Ilustrasi--Warga Jakarta bersiaga dengan payung dan jas hujan saat melintasi kawasan ibu kota pada Jumat (6/3/2026).(MI/AGUNG WIBOWO)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan laporan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta yang berlaku pada Sabtu, 21 Maret 2026. Bertepatan dengan momen perayaan Idul Fitri 1447 H, kondisi cuaca di ibu kota diprediksi akan mengalami dinamika dari berawan tebal hingga hujan ringan di beberapa lokasi.

Analisis Cuaca Wilayah Jakarta

Secara umum, Jakarta akan mengawali hari dengan langit yang tertutup awan tebal. Namun, kelembapan udara yang tinggi berkisar antara 60% hingga 95% memicu potensi pertumbuhan awan hujan pada siang dan sore hari.

Suhu udara maksimum diperkirakan mencapai 31 derajat Celcius, namun di beberapa titik bisa terasa lebih terik akibat minimnya tutupan awan pada jam-jam tertentu.

Prakiraan per Wilayah Administrasi

Jakarta Selatan & Timur: Berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang pada siang hari. Masyarakat diimbau waspada terhadap kilat atau petir singkat.

Jakarta Barat: Diprediksi akan diguyur hujan ringan mulai pukul 16.00 WIB hingga menjelang malam hari.

Jakarta Pusat & Utara: Kondisi cenderung aman untuk aktivitas luar ruangan dengan dominasi cuaca berawan tebal sepanjang hari.

Kepulauan Seribu: Cuaca stabil berawan dengan suhu rata-rata 26-27 derajat Celcius.

Informasi Penting: BMKG menetapkan status Waspada untuk wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan terkait potensi dampak bencana hidrometeorologi seperti genangan air akibat hujan dengan intensitas sedang-lebat yang mungkin terjadi dalam durasi singkat.

Data Teknis Cuaca Jakarta (21 Maret 2026)

Parameter Estimasi Nilai Suhu Udara 24°C - 31°C Kelembapan 65% - 95% Kecepatan Angin 10 - 20 km/jam (Timur Laut) Potensi Hujan Sore hari (Jakarta Barat, Selatan, Timur)

Masyarakat disarankan untuk selalu membawa perlengkapan pelindung hujan bagi yang berencana melakukan perjalanan silaturahmi. Update informasi cuaca secara real-time dapat diakses melalui kanal resmi BMKG atau aplikasi mobile InfoBMKG untuk mengantisipasi perubahan cuaca mendadak.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.