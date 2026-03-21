Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 21 Maret 2026: Waspada Hujan Ringan di Sore Hari

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan laporan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta yang berlaku pada Sabtu, 21 Maret 2026. Bertepatan dengan momen perayaan Idul Fitri 1447 H, kondisi cuaca di ibu kota diprediksi akan mengalami dinamika dari berawan tebal hingga hujan ringan di beberapa lokasi.
Secara umum, Jakarta akan mengawali hari dengan langit yang tertutup awan tebal. Namun, kelembapan udara yang tinggi berkisar antara 60% hingga 95% memicu potensi pertumbuhan awan hujan pada siang dan sore hari.
Suhu udara maksimum diperkirakan mencapai 31 derajat Celcius, namun di beberapa titik bisa terasa lebih terik akibat minimnya tutupan awan pada jam-jam tertentu.
|Parameter
|Estimasi Nilai
|Suhu Udara
|24°C - 31°C
|Kelembapan
|65% - 95%
|Kecepatan Angin
|10 - 20 km/jam (Timur Laut)
|Potensi Hujan
|Sore hari (Jakarta Barat, Selatan, Timur)
Masyarakat disarankan untuk selalu membawa perlengkapan pelindung hujan bagi yang berencana melakukan perjalanan silaturahmi. Update informasi cuaca secara real-time dapat diakses melalui kanal resmi BMKG atau aplikasi mobile InfoBMKG untuk mengantisipasi perubahan cuaca mendadak.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
