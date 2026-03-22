Prakiraan Cuaca Senin, 23 Maret 2026: Waspada Hujan Lebat di Lampung hingga Papua Tengah

Berikut prakiraan cuaca hari ini(Freepik)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Senin, 23 Maret 2026. Dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi oleh aktivitas Siklon Tropis Senarel yang terpantau di pesisir barat Australia serta munculnya sirkulasi siklonik di utara Papua Nugini.

Berikut adalah prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia:

Pulau Sumatra

Berawan/Berawan Tebal: Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu

Hujan Ringan: Padang, Pangkalpinang, Palembang, Bandar Lampung

Pulau Jawa

Berawan: Jakarta, Bandung

Hujan Ringan: Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Berawan Tebal: Mataram

Hujan Ringan: Denpasar

Hujan Petir: Kupang

Pulau Kalimantan

Berawan: Pontianak

Asap/Kabut: Tanjung Selor

Hujan Ringan: Palangkaraya, Samarinda

Hujan Petir: Banjarmasin

Pulau Sulawesi

Berawan Tebal: Gorontalo

Hujan Ringan: Palu, Manado

Hujan Sedang: Makassar

Hujan Petir: Mamuju, Kendari

Wilayah Timur Indonesia

Berawan Tebal: Ternate, Sorong, Manokwari

Hujan Ringan: Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya

Hujan Sedang: Merauke

Analisis Dinamika Atmosfer

Saat ini, Siklon Tropis Senarel terpantau berada di pesisir barat Australia bagian utara dan bergerak ke arah barat hingga barat daya menjauhi wilayah Indonesia.

Dalam 24 jam ke depan, intensitas siklon ini diprediksi menurun menjadi kategori rendah (low) dengan kecepatan angin maksimum 40 knot. Meskipun menjauh, siklon ini menginduksi terbentuknya low level jet di perairan timur Nusa Tenggara Timur (NTT), Laut Timor, Teluk Carpentaria, hingga pesisir utara Australia.

Selain itu, terdapat sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudra Pasifik utara Papua Nugini yang membentuk daerah pertemuan angin (konfluensi) dan perlambatan angin (konvergensi) di sekitarnya.

Jalur konvergensi juga diprediksi terbentuk di wilayah Laut Banda, Maluku bagian selatan hingga tenggara, serta Laut Arafuru. Seluruh kombinasi dinamika atmosfer ini mampu secara aktif meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang jalur pertemuan angin tersebut.

Peringatan Dini & Kesiapsiagaan

Kombinasi fenomena atmosfer ini memicu potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa titik di Indonesia. BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi Hujan Lebat hingga Sangat Lebat di wilayah:

Lampung

Sulawesi Selatan

Nusa Tenggara Timur (NTT)

Papua Tengah

Masyarakat di wilayah tersebut diharapkan waspada terhadap potensi dampak cuaca ekstrem selama masa libur lebaran ini. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca terkini melalui website resmi www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, atau melalui media sosial resmi kami di @infobmkg.

Sumber: BMKG