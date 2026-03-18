Waspada, Hujan Ringan-Sedang Berpotensi Mengguyur Jalur Mudik di Jawa Tengah Rabu 18 Maret 2026

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PUNCAK mudik gelombang kedua Rabu (18/3) PBtuea dan Jawa Tengah bagian tengah berpotensi diguyur hujan ringan-sedang dan air laut pasang (rob) di perairan utara, sehingga diminta pemudik untuk waspada dan berhati-hati.
Pada pagi cuaca umumnya cerah berawan dan berawan, hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur kawasan kepulauan Karimunjawa, memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang meluas di 26 daerah terutama di kawasan pegunungan, dataran tinggi, Pantura dan Jawa Tengah bagian tengah.
Gelombang tinggi di perairan Jawa Tengah sudah mereda, namun air laut pasang (rob) masih berlangsung di perairan utara pada pukul 16.00-20.00 WIB dengan ketinggian maksimum 0,9 meter, berdampak banjir di sejumlah daerah di pesisir Pantura Jawa Tengah hingga dapat mengganggu aktivitas warga.
"Meskipun sedikit menurun, rob masih berlangsung sehingga diminta warga berada di pesisir Pantura Brebes-Rembang untuk tetap waspada," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Shafira Tsanyfadhila.
Banjir akibat rob di Pantura Jawa Tengah tersebut, menurut Shafira Tsanyfadhila, selain merendam kawasan pemukiman warga di kawasan pesisir, juga mengganggu aktivitas warga seperti transportasi, bongkar muat barang di pelabuhan, budidaya perikanan darat dan petani garam.
Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Farita Rachmawati mengatakan bahwa cuaca ekstrem di Jawa Tengah sudah mulai mereda pada Rabu (18/3), namun 26 daerah masih berpeluang diguyur hujan ringan-sedang terutama di jalur mudik, sehingga dimintai warga sedang melakukan perjalanan untuk tetap waspada.
"Waspada hujan sedang-lebat di jalur mudik, karena hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur puluhan daerah sepanjang siang hingga malam," ujar Farita Rachmawati Rabu (18/3).
Daerah berpeluang diguyur hujan ringan-sedang, ungkap Farita Rachmawati, yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Tegal, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.
Sedangkan daerah lainnya di Jawa Tengah diguyur hujan ringan, lanjut Farita Rachmawati, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen. (H-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved