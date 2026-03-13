Prakiraan Cuaca BMKG: Daftar Wilayah Berpotensi Hujan Lebat 13-19 Maret 2026

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda sebagian besar wilayah Indonesia selama sepekan ke depan, mulai 13 hingga 19 Maret 2026.
Hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang berisiko memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Berdasarkan prospek cuaca mingguan yang dirilis pada Jumat (13/3), fenomena ini dipicu oleh aktifnya sejumlah dinamika atmosfer di wilayah Indonesia.
Pada fase awal pekan ini, hujan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terkonsentrasi di wilayah berikut:
Prakiraan cuaca BMKG memberikan perhatian khusus pada beberapa provinsi dengan menetapkan status "Siaga" terhadap dampak hujan lebat. Berikut adalah daftar wilayah yang masuk dalam kategori waspada tinggi:
|Periode
|Wilayah Status Siaga (Hujan Sangat Lebat)
|Potensi Angin Kencang
|13–15 Maret 2026
|Aceh, Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Pegunungan.
|Bali, Banten, Jawa Timur, NTT, Sulawesi, Maluku, Papua.
|16–19 Maret 2026
|Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Pegunungan.
|Bali, Banten, Jawa Timur, NTT, Sulawesi, Maluku, Papua.
Menurut analisis BMKG, kondisi cuaca yang tidak menentu ini dipengaruhi oleh aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO) yang bergerak ke arah timur. Selain itu, terdapat pengaruh dari gelombang Kelvin dan gelombang Rossby Ekuatorial yang aktif di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur.
Kombinasi antara kelembapan udara yang tinggi dan labilitas atmosfer yang kuat menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan awan hujan secara masif di berbagai daerah.
Mengingat periode ini berdekatan dengan persiapan mudik Lebaran 2026, BMKG memberikan peringatan khusus bagi para pengendara. Hujan lebat dan angin kencang dapat menurunkan jarak pandang dan menyebabkan kondisi jalanan menjadi licin.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan melakukan langkah mitigasi mandiri sebagai berikut:
