Waspada, Cuaca Ekstrem di 31 Daerah dan Rob di Perairan Utara Jawa Tengah Jumat 27 Maret 2026

CUACA ekstrem masih berpotensi di 31 daerah di Jawa Tengah Jumat (27/3) dan air laut pasang (rob) berlangsung di perairan utara dengan ketinggian maksimum 1 meter, warga diminta untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi.

Pada pagi umumnya berawan dan hujan ringan turun di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang mengguyur secara merata bahkan cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi di 31 daerah.

Gelombang tinggi di perairan mereda, namun air laut pasang (rob) masih berlangsung di perairan utara dengan ketinggian maksimum 1 meter, sehingga berdampak banjir di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah. "Warga di Pantura diminta tetap siaga banjir akibat rob," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Lessy Andari.

Rob berlangsung pukul 14.00-18.00 WIB di perairan utara Jawa Tengah, menurut Lessy Andari, tidak hanya mengakibatkan banjir di sejumlah daerah di Pantura seperti Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati, juga mengganggu aktivitas warga seperti transportasi, bongkar muat barang di pelabuhan, budidaya perikanan darat dan petani garam.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Agus Triyono mengatakan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi di 31 daerah di Jawa Tengah pada Jumat (27/3) baik itu di kawasan pegunungan, dataran tinggi, Solo Raya, Pantura dan Jawa Tengah bagian tengah dan selatan.

"Diminta warga untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung, sebagai dampak cuaca ekstrem tersebut," ujar Agus Triyono Jumat (27/3) pagi

Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Agus Triyono, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Temanggung, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.

Selain itu di daerah lainnya berpeluang diguyur hujan ringan-sedang, lanjut Agus Triyono, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen. (H-2)