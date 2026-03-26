Prakiraan Cuaca 27 Maret 2026: Siklon Tropis Nuhril Masih Aktif, Waspada Hujan Lebat di Jawa Barat hingga Papua

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Jumat, 27 Maret 2026. Kondisi atmosfer saat ini dipengaruhi oleh keberadaan Siklon Tropis Nuhril yang terpantau di Samudera Hindia barat laut Australia, serta sejumlah sirkulasi siklonik di berbagai wilayah Indonesia.

Siklon Tropis Nuhril saat ini berada pada kategori 4 dengan kecepatan angin maksimum mencapai 100 knot dan tekanan minimum sekitar 939 hPa. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, intensitasnya diperkirakan akan melemah. Meski demikian, sistem ini masih memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia.

Berikut adalah prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia:

Pulau Sumatra

Berawan/Berawan Tebal: Banda Aceh, Tanjung Pinang, Bengkulu

Hujan Ringan: Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkalpinang

Hujan Petir: Palembang, Bandar Lampung

Pulau Jawa

Hujan Ringan: Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya

Hujan Sedang: Yogyakarta

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Berawan Tebal: Mataram

Hujan Ringan: Denpasar, Kupang

Pulau Kalimantan

Berawan: Pontianak

Hujan Ringan: Palangkaraya

Hujan Sedang: Tanjung Selor

Hujan Petir: Banjarmasin

Pulau Sulawesi

Berawan Tebal: Makassar, Manado

Hujan Ringan: Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo

Wilayah Timur Indonesia

Berawan Tebal: Ternate

Hujan Ringan: Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya

Hujan Sedang: Merauke

Analisis Dinamika Atmosfer

Keberadaan Siklon Tropis Nuhril menginduksi terbentuknya aliran udara kencang (low level jet) di wilayah Samudera Hindia selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Barat. Selain itu, terpantau adanya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat Aceh, barat daya Banten, serta Papua bagian selatan.

Sistem-sistem tersebut membentuk daerah pertemuan angin (konvergensi) dan perlambatan angin (konfluensi) yang memanjang dari barat Aceh hingga Sumatra Utara, dari barat daya Banten hingga Jawa Barat, serta dari Laut Arafuru hingga Papua Tengah. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan pembentukan awan hujan di sepanjang wilayah tersebut.

Kombinasi dinamika atmosfer ini meningkatkan potensi cuaca signifikan di sejumlah wilayah Indonesia.

Peringatan Dini & Kesiapsiagaan

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah:

Jakarta

Jawa Barat

DI Yogyakarta

Papua

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan genangan, terutama di wilayah rawan.

Untuk informasi cuaca terkini, masyarakat dapat mengakses situs resmi BMKG (http://www.bmkg.go.id), aplikasi Info BMKG, atau melalui media sosial resmi @infobmkg.