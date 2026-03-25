Prakiraan Cuaca Jakarta 25 Maret 2026: Waspada Hujan Ringan dan Suhu Gerah

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 25 Maret 2026. Secara umum, langit Ibu Kota diprediksi akan didominasi oleh kondisi cerah berawan pada pagi hari, namun masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang yang merata di hampir seluruh wilayah pada siang dan sore hari.
Berikut adalah detail prakiraan cuaca per wilayah administrasi di Jakarta untuk hari ini:
|Wilayah
|Siang Hari
|Malam Hari
|Suhu (°C)
|Jakarta Barat
|Hujan Ringan
|Berawan
|25 - 31
|Jakarta Pusat
|Hujan Ringan
|Berawan
|25 - 30
|Jakarta Selatan
|Hujan Sedang
|Hujan Ringan
|25 - 31
|Jakarta Timur
|Hujan Ringan
|Berawan
|25 - 31
|Jakarta Utara
|Hujan Ringan
|Berawan
|25 - 29
|Kepulauan Seribu
|Berawan
|Berawan
|26 - 29
Suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius. Meskipun terdapat potensi hujan, suhu pada tengah hari akan terasa cukup menyengat akibat fenomena gerak semu matahari yang mendekati garis khatulistiwa. Kelembapan udara berada pada rentang 59% hingga 86%, yang menyebabkan kondisi udara terasa lembap dan gerah.
BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengonsumsi air mineral yang cukup dan menghindari paparan langsung sinar matahari dalam durasi lama pada pukul 11.00 hingga 14.00 WIB. Bagi pengendara, harap waspada terhadap kondisi jalan licin saat hujan mulai membasahi aspal di sore hari.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
