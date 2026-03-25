Prakiraan Cuaca Jakarta 25 Maret 2026: Waspada Hujan Ringan dan Suhu Gerah

Ilustrasi--Warga Jakarta bersiaga dengan payung dan jas hujan saat melintasi kawasan ibu kota pada Jumat (6/3/2026).(MI/AGUNG WIBOWO)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 25 Maret 2026. Secara umum, langit Ibu Kota diprediksi akan didominasi oleh kondisi cerah berawan pada pagi hari, namun masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang yang merata di hampir seluruh wilayah pada siang dan sore hari.

Peringatan Dini: Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur antara siang hingga menjelang malam hari.

Rincian Cuaca Wilayah Jakarta

Berikut adalah detail prakiraan cuaca per wilayah administrasi di Jakarta untuk hari ini:

Wilayah Siang Hari Malam Hari Suhu (°C) Jakarta Barat Hujan Ringan Berawan 25 - 31 Jakarta Pusat Hujan Ringan Berawan 25 - 30 Jakarta Selatan Hujan Sedang Hujan Ringan 25 - 31 Jakarta Timur Hujan Ringan Berawan 25 - 31 Jakarta Utara Hujan Ringan Berawan 25 - 29 Kepulauan Seribu Berawan Berawan 26 - 29

Dinamika Atmosfer dan Suhu Udara

Suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius. Meskipun terdapat potensi hujan, suhu pada tengah hari akan terasa cukup menyengat akibat fenomena gerak semu matahari yang mendekati garis khatulistiwa. Kelembapan udara berada pada rentang 59% hingga 86%, yang menyebabkan kondisi udara terasa lembap dan gerah.

Baca juga : Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 16 Februari 2026: Jaksel Siaga Hujan Lebat

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengonsumsi air mineral yang cukup dan menghindari paparan langsung sinar matahari dalam durasi lama pada pukul 11.00 hingga 14.00 WIB. Bagi pengendara, harap waspada terhadap kondisi jalan licin saat hujan mulai membasahi aspal di sore hari.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.