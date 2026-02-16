Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 16 Februari 2026: Jaksel Siaga Hujan Lebat

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Senin, 16 Februari 2026. Bertepatan dengan momen libur Imlek, warga diminta meningkatkan kewaspadaan karena sebagian besar wilayah ibu kota berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat.
Berdasarkan data terbaru, Jakarta Selatan kini ditetapkan dalam status Siaga. BMKG memprediksi curah hujan di wilayah ini akan mencapai puncaknya pada siang hingga sore hari, yang berisiko memicu bencana hidrometeorologi seperti genangan air dan banjir di titik-titik rawan.
Sementara itu, wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur juga masuk dalam kategori Siaga hujan lebat. Untuk Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, status berada di level Waspada dengan potensi hujan disertai kilat atau petir dalam durasi singkat.
Masyarakat yang berencana melakukan aktivitas luar ruangan atau merayakan libur Imlek diimbau untuk selalu menyediakan payung atau jas hujan serta memantau perkembangan cuaca secara real-time melalui kanal resmi BMKG.
|Wilayah
|Cuaca Siang
|Cuaca Malam
|Suhu (°C)
|Kelembapan (%)
|Status
|Jakarta Barat
|Hujan Lebat
|Berawan Tebal
|24 - 28
|77 - 95
|Siaga
|Jakarta Pusat
|Hujan Sedang
|Berawan
|24 - 29
|73 - 95
|Siaga
|Jakarta Selatan
|Hujan Sangat Lebat
|Hujan Ringan
|23 - 28
|75 - 97
|Siaga
|Jakarta Timur
|Hujan Lebat
|Berawan Tebal
|24 - 28
|75 - 95
|Siaga
|Jakarta Utara
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|24 - 28
|77 - 93
|Waspada
|Kepulauan Seribu
|Hujan Petir
|Hujan Ringan
|26 - 27
|81 - 86
|Waspada
BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang di wilayah pesisir Jakarta Utara. Bagi warga yang tinggal di daerah aliran sungai, diharapkan waspada terhadap kiriman air dari wilayah hulu yang juga diprediksi mengalami hujan lebat hari ini.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
