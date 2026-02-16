Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 16 Februari 2026: Jaksel Siaga Hujan Lebat

Ilustrasi--Pejalan menggunakan payung saat hujan mengguyur di kawasan Jalan Thamrin di Jakarta, Jumat (2/1/2026).(MI/Usman Iskandar)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Senin, 16 Februari 2026. Bertepatan dengan momen libur Imlek, warga diminta meningkatkan kewaspadaan karena sebagian besar wilayah ibu kota berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat.

Berdasarkan data terbaru, Jakarta Selatan kini ditetapkan dalam status Siaga. BMKG memprediksi curah hujan di wilayah ini akan mencapai puncaknya pada siang hingga sore hari, yang berisiko memicu bencana hidrometeorologi seperti genangan air dan banjir di titik-titik rawan.

Sementara itu, wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur juga masuk dalam kategori Siaga hujan lebat. Untuk Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, status berada di level Waspada dengan potensi hujan disertai kilat atau petir dalam durasi singkat.

Analisis Cuaca: Kondisi ekstrem ini dipicu oleh masuknya periode puncak musim hujan di wilayah Jabodetabek. Tingginya kelembapan udara yang mencapai 97% mendukung pertumbuhan awan konvektif yang masif di atas langit Jakarta.

Masyarakat yang berencana melakukan aktivitas luar ruangan atau merayakan libur Imlek diimbau untuk selalu menyediakan payung atau jas hujan serta memantau perkembangan cuaca secara real-time melalui kanal resmi BMKG.

Tabel Prakiraan Cuaca DKI Jakarta (Senin, 16 Februari 2026)

Wilayah Cuaca Siang Cuaca Malam Suhu (°C) Kelembapan (%) Status Jakarta Barat Hujan Lebat Berawan Tebal 24 - 28 77 - 95 Siaga Jakarta Pusat Hujan Sedang Berawan 24 - 29 73 - 95 Siaga Jakarta Selatan Hujan Sangat Lebat Hujan Ringan 23 - 28 75 - 97 Siaga Jakarta Timur Hujan Lebat Berawan Tebal 24 - 28 75 - 95 Siaga Jakarta Utara Hujan Ringan Hujan Ringan 24 - 28 77 - 93 Waspada Kepulauan Seribu Hujan Petir Hujan Ringan 26 - 27 81 - 86 Waspada

BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang di wilayah pesisir Jakarta Utara. Bagi warga yang tinggal di daerah aliran sungai, diharapkan waspada terhadap kiriman air dari wilayah hulu yang juga diprediksi mengalami hujan lebat hari ini.

