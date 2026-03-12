BMKG Ingatkan Nelayan Waspadai Gelombang Tinggi di Perairan Sumut hingga 15 Maret 2026

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya agar waspada potensi terjadinya gelombang tinggi di sejumlah perairan Sumatera Utara yang dapat mengganggu pelayaran.
"Waspada potensi terjadinya gelombang tinggi pada 13 hingga 15 Maret 2026. Gelombang laut dapat mencapai 1,5 hingga 2,5 meter," kata Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan Rizki Fadhillah Pratama Putra di Medan, Kamis.
Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 - 25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 8 - 30 knot.
Sejumlah perairan yang berpotensi diterjang gelombang tinggi adalah perairan barat Kepulauan Nias, perairan barat Kepulauan Batu, lerairan Kepulauan Batu, dan Samudera Hindia barat Kepulauan Nias.
Kepala nelayan yang menggunakan perahu diimbau waspada jika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter serta kapal tongkang jika kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.
Sementara Prakirawan BBMKG Wilayah I Medan Putri Diana menyebutkan sejumlah wilayah di Sumatera Utara berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Jumat (13/3).
Hujan dengan intensitas ringan dapat terjadi pada Jumat pagi yang berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Utara, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padangsidimpuan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Asahan, dan Batu Bara.
Pada siang hingga sore hari cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat dan sekitarnya.
Untuk malam hari, cuaca di Sumatera Utara umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah, sedangkan pada dini hari cuaca berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah.
"BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah lereng barat dan lereng timur Sumatera Utara yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor," katanya. (Ant/Z-4)
