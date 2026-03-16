Seruan Presiden Ditanggapi Positif

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.

17/3/2026 05:30
Prakiraan Cuaca Selasa, 17 Maret 2026: Wilayah Indonesia Timur Berpotensi Hujan
Berikut prakiraan cuaca hari ini(freepik)

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk hari Selasa (17/03/26). Secara keseluruhan, hasil pengamatan BMKG memperlihatkan adanya kombinasi dinamika atmosfer yang menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia.

BMKG menghimbau peningkatan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kupang, Rote Ndao, Alor, dan Mamuju. Selain itu, BMKG turut mengeluarkan peringatan dini angin kencang di wilayah Jawa Timur.

Analisis Dinamika Atmosfer

Terdapat sirkulasi siklonik yang berada di Kalimantan Barat, Samudra Hindia Barat Daya Banten, dan Laut Arafuru yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di sekitar Kalimantan Barat, Laut Natuna, hingga perairan utara Australia.

Baca juga : BMKG: Waspada Hujan Lebat hingga 19 Februari

BMKG turut memantau pola cuaca tropis yang berada pada fase netral sehingga tidak berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.

Namun, gelombang aktivitas ini masih terpantau aktif di wilayah Indonesia bagian timur yang berpotensi meningkatkan potensi hujan di wilayah tersebut.

Sementara itu, adanya Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diperkirakan aktif di beberapa wilayah perairan Indonesia, seperti Aceh, Selat Malaka, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan.

Baca juga : Monsun Asia Menguat, BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat Sepekan ke Depan

Adanya kombinasi dinamika atmosfer tersebut berpotensi terhadap peningkatan aktivitas konvektif dan potensi hujan di wilayah, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Berikut Prakiraan Cuaca Kota-Kota Besar

Hujan Petir

  • Palembang
  • Pontianak
  • Banjarmasin

Hujan Sedang

  • Palangkaraya
  • Kupang
  • Mamuju
  • Kendari
  • Nabire
  • Merauke

Hujan Ringan

  • Medan
  • Pekanbaru
  • Padang
  • Jambi
  • Pangkal Pinang
  • Bengkulu
  • Serang
  • Semarang
  • Surabaya
  • Tanjung Selor
  • Samarinda
  • Denpasar
  • Mataram
  • Jayapura
  • Sorong
  • Ambon
  • Manado
  • Gorontalo
  • Palu
  • Makassar

Berawan

  • Banda Aceh
  • Tanjung Pinang
  • Jakarta
  • Bandung
  • Yogyakarta
  • Ternate 

Anda dapat selalu memperbarui informasi cuaca melalui situs resmi https://www.bmkg.go.id/ dan media sosial @infobmkg.

Sumber: BMKG

 



Editor : Reynaldi
