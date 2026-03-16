Prakiraan Cuaca Selasa, 17 Maret 2026: Wilayah Indonesia Timur Berpotensi Hujan

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk hari Selasa (17/03/26). Secara keseluruhan, hasil pengamatan BMKG memperlihatkan adanya kombinasi dinamika atmosfer yang menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia.
BMKG menghimbau peningkatan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kupang, Rote Ndao, Alor, dan Mamuju. Selain itu, BMKG turut mengeluarkan peringatan dini angin kencang di wilayah Jawa Timur.
Terdapat sirkulasi siklonik yang berada di Kalimantan Barat, Samudra Hindia Barat Daya Banten, dan Laut Arafuru yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di sekitar Kalimantan Barat, Laut Natuna, hingga perairan utara Australia.
BMKG turut memantau pola cuaca tropis yang berada pada fase netral sehingga tidak berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.
Namun, gelombang aktivitas ini masih terpantau aktif di wilayah Indonesia bagian timur yang berpotensi meningkatkan potensi hujan di wilayah tersebut.
Sementara itu, adanya Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diperkirakan aktif di beberapa wilayah perairan Indonesia, seperti Aceh, Selat Malaka, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan.
Adanya kombinasi dinamika atmosfer tersebut berpotensi terhadap peningkatan aktivitas konvektif dan potensi hujan di wilayah, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Anda dapat selalu memperbarui informasi cuaca melalui situs resmi https://www.bmkg.go.id/ dan media sosial @infobmkg.
Sumber: BMKG
Terpantau Siklon Tropis Nuri yang sedang aktif di Samudra Pasifik bagian utara Papua. Fenomena ini menyebabkan belokan dan perlambatan angin di sekitar wilayah Maluku Utara.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat sedikitnya 18 titik banjir dan satu rumah roboh di sejumlah wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Hujan ringan hingga sedang mengguyur Jakarta sejak pagi akibat aktivitas tiga bibit siklon tropis yang memicu pembentukan awan hujan.
BMKG NTT meminta warga waspada terhadap tiga bibit siklon tropis (90S, 93S, 92P) yang memicu hujan ekstrem dan angin kencang di seluruh wilayah NTT.
BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan disertai kilat dan angin kencang di Jabodetabek hari ini. Cek jadwal dan wilayah terdampak di sini.
“Jangan remehkan tsunami 50 sentimeter. Di Teluk Youtefa, Papua, gelombang dari tsunami Jepang 2011 meningkat menjadi hampir 4 meter karena efek amplifikasi di dalam teluk,"
