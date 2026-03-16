Prakiraan Cuaca Selasa, 17 Maret 2026: Wilayah Indonesia Timur Berpotensi Hujan

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk hari Selasa (17/03/26). Secara keseluruhan, hasil pengamatan BMKG memperlihatkan adanya kombinasi dinamika atmosfer yang menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia.

BMKG menghimbau peningkatan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kupang, Rote Ndao, Alor, dan Mamuju. Selain itu, BMKG turut mengeluarkan peringatan dini angin kencang di wilayah Jawa Timur.

Analisis Dinamika Atmosfer

Terdapat sirkulasi siklonik yang berada di Kalimantan Barat, Samudra Hindia Barat Daya Banten, dan Laut Arafuru yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di sekitar Kalimantan Barat, Laut Natuna, hingga perairan utara Australia.

BMKG turut memantau pola cuaca tropis yang berada pada fase netral sehingga tidak berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.

Namun, gelombang aktivitas ini masih terpantau aktif di wilayah Indonesia bagian timur yang berpotensi meningkatkan potensi hujan di wilayah tersebut.

Sementara itu, adanya Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diperkirakan aktif di beberapa wilayah perairan Indonesia, seperti Aceh, Selat Malaka, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan.

Adanya kombinasi dinamika atmosfer tersebut berpotensi terhadap peningkatan aktivitas konvektif dan potensi hujan di wilayah, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Berikut Prakiraan Cuaca Kota-Kota Besar

Hujan Petir

Palembang

Pontianak

Banjarmasin

Hujan Sedang

Palangkaraya

Kupang

Mamuju

Kendari

Nabire

Merauke

Hujan Ringan

Medan

Pekanbaru

Padang

Jambi

Pangkal Pinang

Bengkulu

Serang

Semarang

Surabaya

Tanjung Selor

Samarinda

Denpasar

Mataram

Jayapura

Sorong

Ambon

Manado

Gorontalo

Palu

Makassar

Berawan

Banda Aceh

Tanjung Pinang

Jakarta

Bandung

Yogyakarta

Ternate

Anda dapat selalu memperbarui informasi cuaca melalui situs resmi https://www.bmkg.go.id/ dan media sosial @infobmkg.

Sumber: BMKG