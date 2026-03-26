Gempa Dangkal M 4,9 Guncang Konawe Kepulauan, Getaran Terasa Kuat di Kendari

Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Kamis (26/3) pukul 12.39 Wita. Getaran gempa dangkal ini dilaporkan terasa kuat hingga ke Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa hari ini terletak pada koordinat 3,72 LS dan 123,44 BT. Pusat gempa berada di laut pada jarak 61 kilometer timur laut Konawe Kepulauan dengan kedalaman hanya 10 kilometer.
Plt Kepala BBMKG Wilayah IV, Nasrol Adil, mengungkapkan bahwa pemicu guncangan ini adalah aktivitas sesar aktif di perairan Sulawesi Tenggara.
"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar naik Tolo," kata Nasrol Adil dalam keterangan resminya, Kamis (26/3).
Dampak guncangan di wilayah Konawe Kepulauan mencapai skala intensitas IV MMI. Pada skala ini, getaran dirasakan nyata oleh banyak orang di dalam rumah, dengan sensasi seperti truk berat yang sedang melintas.
Sementara itu, di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan, getaran dirasakan pada skala III MMI. Warga melaporkan benda pecah belah bergetar, jendela berderik, hingga dinding rumah yang mengeluarkan bunyi akibat rambatan gelombang seismik.
Hingga pantauan terakhir pukul 13.17 Wita, BMKG belum menemukan adanya aktivitas gempa susulan (aftershock). "Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut," tambah Nasrol.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Warga juga diminta memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali masuk ke dalam ruangan untuk memastikan tidak ada kerusakan struktur yang membahayakan. (Z-10)
