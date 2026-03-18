Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 18 Maret 2026 : Waspadai Hujan Sedang hingga Ringan

Akhmad Safuan
18/3/2026 13:20
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 18 Maret 2026, para pemudik diminta mewaspadai potensi hujan sedang hingga ringan. 

Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Shafira Tsanyfadhila menjelaskan hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur kawasan kepulauan Karimunjawa pada sore hari. 

Hujan ringan dan sedang, ujar dia, berpotensi meluas di 26 daerah terutama di dataran tinggi, Pantura dan Jawa Tengah bagian tengah.

Sedangkan, cuaca ekstrem kini mulai reda. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Farita Rachmawati merinci 26 daerah yang berpotensi diguyur hujan sedang hingga ringan. Oleh karena itu, masyarakat yang melakukan perjalanan mudik diminta untuk berhati-hati.

"Waspadai hujan sedang-lebat di jalur mudik," ujar dia.

Adapun wilayah di Jawa Tengah yang berpotensi turun hujan sedang hingga sedang yakni Banyumas, Kudus, Jepara, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Tegal, Bumiayu, Majenang, Ambarawa. Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati. 

Daerah lainnya di Jawa Tengah diprakirakan juga berpotensi turun hujan ringan.  (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
