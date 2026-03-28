Gelombang Tinggi 2,5 Meter Berpotensi Landa Bali Beberapa Hari ke Depan

Informasi gelombang tinggi dari BMKG untuk wilayah Bali.(Dok. BMKG)

DALAM empat hari ke depan, potensi gelombang tinggi diperkirakan melanda di sejumlah perairan laut Bali, mulai dari Selat Bali bagian Selatan, Selat Badung hingga Selat Lombok bagian Selatan.

Dalam prakiraan cuaca BMKG Wilayah III Denpasar, gelombang laut di perairan Selat Lombok bagian Selatan diprediksi mencapai antara 2,5 meter hingga 4 meter. Sementara di perairan lainnya seperti Selat Bali bagian Selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian Utara dan perairan Selatan Pulau Bali diperkirakan antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Prakiraan cuaca ini berlaku mulai 27 hingga 30 Maret mendatang.

Selain potensi gelombang tinggi, BMKG Wilayah III juga mengeluarkan peringatan dini waspada terhadap potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat untuk sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Bangli, Gianyar, Karangasem dan Klungkung yang berlaku mulai pada 27 hingga 28 Maret 2026.

Kondisi waspada hujan ini masih diprediksi akan berlanjut pada 28 hingga 29 Maret ke Kabupaten Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana, dan Tabanan. Bahkan untuk tiga wilayah kabupaten lainnya seperti Kabupaten Bangli, Karangasem dan Klungkung diprediksi diguyur hujan intensitas lebat hingga sangat lebat dengan peringatan dini siaga. (H-3)