Angin Puting Beliung Rusak Bangunan Pelinggih di Badung Bali

Bangunan pelinggih di Banjar Umahanyar Kaja, Kelurahan Sading, Kabupaten Badung, Bali rusak akibat terjangan angin puting beliung, Sabtu (28/3).(Dok. Istimews)

ANGIN puting beliung secara tiba-tiba menerjang wilayah Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (28/3). Akibatnya sebuah bangunan suci di rumah Wayan Wiratman jebol bagian atasnya.

Kepala Lingkungan Banjar Umahanyar Kaja, Kelurahan Sading, Wayan Suarta saat dikonfirmasi mengatakan, angin puting beliung di sekitar rumah Wiratman itu terjadi pada pukul 15.30 Wita dengan durasi sekitar 3 menit.

“Kejadiannya berlangsungnya sekitar tiga menit sampai ada orang yang sampai berhenti berjalan. Kerugian akibat kerusakan pelinggih (bangunan suci umat Hindu di Bali) itu diperkirakan sampai Rp20 juta,” ujar Suarta.

Selain merusak pelinggih, kata Suarta, juga ada atap rumah warga tetangga korban ikut berjatuhan. “Atap rumah genteng di sebelah timur Pak Wiratman ada juga yang berjatuhan sekitar 8 genteng,” katanya.

Rumah lokasi kejadian ini juga sudah ditinjau pejabat dari Dinas Sosial Kabupaten Badung, Polsek Mengwi serta sudah dilaporkan ke BPBD Kabupaten Badung. (H-3)