Headline
E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ruta Suryana
28/3/2026 19:49
Angin Puting Beliung Rusak Bangunan Pelinggih di Badung Bali
Bangunan pelinggih di Banjar Umahanyar Kaja, Kelurahan Sading, Kabupaten Badung, Bali rusak akibat terjangan angin puting beliung, Sabtu (28/3).(Dok. Istimews)

ANGIN puting beliung secara tiba-tiba menerjang wilayah Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (28/3). Akibatnya sebuah bangunan suci di rumah Wayan Wiratman jebol bagian atasnya.

Kepala Lingkungan Banjar Umahanyar Kaja, Kelurahan Sading, Wayan Suarta saat dikonfirmasi mengatakan, angin puting beliung di sekitar rumah Wiratman itu terjadi pada pukul 15.30 Wita dengan durasi sekitar 3 menit.

“Kejadiannya berlangsungnya sekitar tiga menit sampai ada orang yang sampai berhenti berjalan. Kerugian akibat kerusakan pelinggih (bangunan suci umat Hindu di Bali) itu diperkirakan sampai Rp20 juta,” ujar Suarta.          

Selain merusak pelinggih, kata Suarta, juga ada atap rumah warga tetangga korban ikut berjatuhan. “Atap rumah genteng di sebelah timur Pak Wiratman ada juga yang berjatuhan sekitar 8 genteng,” katanya.

Rumah lokasi kejadian ini juga sudah ditinjau pejabat dari Dinas Sosial Kabupaten Badung, Polsek Mengwi serta sudah dilaporkan ke BPBD Kabupaten Badung. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved