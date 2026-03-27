Tinggi Gelombang 2,5 Meter Berpotensi Landa Perairan Bali

Wisatawan mancanegara berjalan di pedestrian yang terancam longsor akibat abrasi di Pantai Kuta, Badung, Bali.(Antara)

DALAM empat hari ke depan, potensi gelombang laut tinggi diperkirakan melanda di sejumlah perairan, mulai dari Selat Bali bagian Selatan, Selat Badung hingga Selat Lombok bagian Selatan.

Dalam prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG Wilayah III Denpasar, gelombang laut di perairan Selat Lombok bagian Selatan diprediksi mencapai antara 2,5 meter hingga 4 meter.

Sementara itu, di perairan lainnya seperti Selat Bali bagian Selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian Utara dan perairan Selatan Pulau Bali diperkirakan antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Prakiraan cuaca ini berlaku mulai 27 hingga 30 Maret mendatang.

Selain potensi gelombang tinggi, BMKG Wilayah III juga mengeluarkan peringatan dini waspada terhadap potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat untuk sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Bangli, Gianyar, Karangasem dan Klungkung yang berlaku mulai pada 27 hingga 28 Maret 2026.

Kondisi waspada hujan ini masih dipediksi akan berlanjut pada 28 hingga 29 Maret ke Kabupaten Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana, dan Tabanan. Bahkan untuk tiga wilayah kabupaten lainnya seperti Kabupaten Bangli, Karangasm dan Klungkung diprediksi diguyur hujan intensitas lebat hingga sangat lebat dengan peringatan dini siaga. (E-2)