BMKG: Potensi Hujan di Kalimantan Tengah Meluas hingga Senin

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kalimantan Tengah akan meluas dan berlangsung hingga Senin (30/3/2026).

Kondisi tersebut dipicu meningkatnya aktivitas atmosfer, sehingga masyarakat diimbau mewaspadai hujan yang dapat turun secara tiba-tiba dan berpotensi disertai petir serta angin kencang.

Dalam rilis resminya, BMKG menyebut kondisi cuaca di Kalimantan Tengah dalam beberapa hari ke depan cenderung sulit diprediksi. Lembaga tersebut mengingatkan potensi hujan lebat yang dapat terjadi secara mendadak di sejumlah wilayah.

Baca juga : Gelombang Tinggi 2,5 Meter Berpotensi Landa Bali Beberapa Hari ke Depan

Aktivitas atmosfer yang sedang aktif, terutama adanya belokan angin dan perlambatan aliran udara di wilayah Kalteng, menjadi faktor utama pemicu kondisi tersebut. Situasi ini mendorong pertumbuhan awan hujan secara cepat dan masif.

“BMKG memantau adanya daerah belokan angin serta perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memicu pertumbuhan awan hujan signifikan,” tulis BMKG dalam rilisnya, Minggu (29/3).

Selain itu, tingkat kelembapan udara yang tinggi serta kondisi atmosfer yang labil turut memperkuat pembentukan awan konvektif. Kondisi ini memungkinkan hujan turun dalam durasi singkat namun dengan intensitas tinggi.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Minggu 29 Maret 2026, BMKG: Waspadai Hujan Lebat di Jawa

“Kelembapan udara yang basah serta labilitas lokal yang kuat mendukung proses konvektif, sehingga potensi awan hujan meningkat,” lanjut rilis tersebut.

Pada Sabtu (28/3/2026), sejumlah wilayah seperti Lamandau, Katingan, Gunung Mas, hingga kawasan Barito diperkirakan mulai diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Memasuki Minggu (29/3/2026), potensi hujan meluas ke Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, Pulang Pisau, hingga Kota Palangka Raya. Kondisi serupa diprediksi masih akan berlanjut hingga Senin (30/3/2026).

BMKG menekankan pola hujan yang terjadi cenderung bersifat lokal dan datang secara mendadak. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

“Masyarakat diminta waspada terhadap hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang atau angin puting beliung,” tulis BMKG.

Selain berpotensi mengganggu aktivitas harian, cuaca ekstrem juga dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti genangan air, banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang.

Dengan kondisi tersebut, warga diimbau terus memantau perkembangan informasi cuaca dan melakukan langkah antisipasi, terutama di wilayah yang rawan bencana. (SS/I-1)