Siapkan Kamera! Fenomena Langka 6 Planet Sejajar Hiasi Langit Indonesia setelah Maghrib, Ini Urutannya

LANGIT Indonesia kembali menyuguhkan pemandangan kosmik yang menakjubkan. Mulai akhir Februari hingga awal Maret 2026, fenomena astronomi Parade Enam Planet dapat disaksikan secara langsung. Enam planet di tata surya kita, yakni Merkurius, Venus, Neptunus, Saturnus, Uranus, dan Jupiter, tampak berbaris indah dalam satu garis imajiner dari sudut pandang Bumi.

Meskipun fenomena ini sempat terjadi pada Januari dan Agustus 2025, peristiwa kali ini memiliki konfigurasi unik yang sangat menarik untuk diamati, terutama bagi para pecinta fotografi astrolanskap. Berikut adalah panduan lengkap cara melihat dan waktu terbaik menyaksikannya.

Apa Itu Parade Planet?

Secara ilmiah, parade planet atau konjungsi planet terjadi ketika beberapa planet tampak berjajar di langit malam karena posisi orbitnya yang sejajar dari perspektif pengamat di Bumi. Perlu dicatat bahwa keenam planet ini tidak benar-benar berada dalam satu garis lurus di ruang angkasa yang luas, melainkan hanya tampak berderet dari arah Barat ke Timur di cakrawala kita.

Fenomena ini tidak memiliki periode kemunculan yang pasti karena sangat bergantung pada kecepatan orbit masing-masing planet yang berbeda-beda.

Jadwal dan Waktu Terbaik Melihat Parade Planet di Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan EarthSky, puncak penampakan terjadi pada 28 Februari hingga awal Maret 2026.

Waktu: Sesaat setelah Matahari terbenam (Maghrib).

Lokasi: Seluruh wilayah Indonesia dengan syarat langit cerah dan tanpa polusi cahaya.

Durasi: Sangat singkat, terutama untuk planet yang berada dekat dengan cakrawala Barat seperti Merkurius dan Venus.

Urutan Planet dari Ufuk Barat ke Timur

Jika Anda menghadap ke arah Barat saat senja, berikut adalah urutan planet yang akan muncul secara berurutan menuju arah Timur:

Nama Planet Karakteristik Ketampakan Merkurius Sangat rendah di Barat, redup, cepat terbenam. Venus Paling terang (Bintang Kejora), dekat horizon. Neptunus Wajib menggunakan teleskop. Saturnus Cahaya kuning keemasan stabil. Uranus Di antara Saturnus-Jupiter, butuh alat bantu. Jupiter Sangat terang, posisi tinggi dekat Bulan.

Cara Menyaksikan Parade Planet 2026

Agar pengalaman pengamatan Anda maksimal, perhatikan beberapa hal berikut:

Tanpa Alat Bantu: Venus, Saturnus, dan Jupiter dapat dilihat langsung dengan mata telanjang. Mereka akan tampak seperti bintang yang cahayanya tidak berkedip.

Venus, Saturnus, dan Jupiter dapat dilihat langsung dengan mata telanjang. Mereka akan tampak seperti bintang yang cahayanya tidak berkedip. Gunakan Teleskop/Binokular: Untuk melihat Uranus, Neptunus, dan detail cincin Saturnus, Anda memerlukan bantuan alat optik minimal binokular 10x50 atau teleskop amatir.

Untuk melihat Uranus, Neptunus, dan detail cincin Saturnus, Anda memerlukan bantuan alat optik minimal binokular 10x50 atau teleskop amatir. Cari Lokasi Lapang: Pastikan pandangan ke arah Barat tidak terhalang gedung tinggi atau pohon karena posisi beberapa planet berada sangat rendah.

Pastikan pandangan ke arah Barat tidak terhalang gedung tinggi atau pohon karena posisi beberapa planet berada sangat rendah. Gunakan Aplikasi Astronomi: Manfaatkan aplikasi seperti Stellarium untuk membantu mengidentifikasi posisi tepat planet secara real-time.

Fenomena ini menjadi pengingat betapa dinamisnya tata surya kita. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen langka ini sebelum konfigurasi planet-planet tersebut kembali menjauh satu sama lain.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah parade planet berbahaya bagi Bumi?

Tidak. Parade planet hanyalah fenomena visual dari sudut pandang pengamat di Bumi dan tidak memberikan efek gravitasi yang berbahaya bagi planet kita.

Jam berapa waktu terbaik melihatnya?

Waktu terbaik adalah 15-30 menit setelah Matahari terbenam (sekitar pukul 18.15 - 19.00 WIB, menyesuaikan lokasi masing-masing).

Apakah fenomena ini akan terjadi lagi?

Ya, namun dengan jumlah dan konfigurasi planet yang berbeda. Parade planet besar seperti ini biasanya terjadi dalam rentang waktu beberapa tahun sekali. (Z-10)