Siapkan Kamera! Fenomena Langka 6 Planet Sejajar Hiasi Langit Indonesia setelah Maghrib, Ini Urutannya

LANGIT Indonesia kembali menyuguhkan pemandangan kosmik yang menakjubkan. Mulai akhir Februari hingga awal Maret 2026, fenomena astronomi Parade Enam Planet dapat disaksikan secara langsung. Enam planet di tata surya kita, yakni Merkurius, Venus, Neptunus, Saturnus, Uranus, dan Jupiter, tampak berbaris indah dalam satu garis imajiner dari sudut pandang Bumi.
Meskipun fenomena ini sempat terjadi pada Januari dan Agustus 2025, peristiwa kali ini memiliki konfigurasi unik yang sangat menarik untuk diamati, terutama bagi para pecinta fotografi astrolanskap. Berikut adalah panduan lengkap cara melihat dan waktu terbaik menyaksikannya.
Secara ilmiah, parade planet atau konjungsi planet terjadi ketika beberapa planet tampak berjajar di langit malam karena posisi orbitnya yang sejajar dari perspektif pengamat di Bumi. Perlu dicatat bahwa keenam planet ini tidak benar-benar berada dalam satu garis lurus di ruang angkasa yang luas, melainkan hanya tampak berderet dari arah Barat ke Timur di cakrawala kita.
Fenomena ini tidak memiliki periode kemunculan yang pasti karena sangat bergantung pada kecepatan orbit masing-masing planet yang berbeda-beda.
Berdasarkan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan EarthSky, puncak penampakan terjadi pada 28 Februari hingga awal Maret 2026.
Jika Anda menghadap ke arah Barat saat senja, berikut adalah urutan planet yang akan muncul secara berurutan menuju arah Timur:
|Nama Planet
|Karakteristik Ketampakan
|Merkurius
|Sangat rendah di Barat, redup, cepat terbenam.
|Venus
|Paling terang (Bintang Kejora), dekat horizon.
|Neptunus
|Wajib menggunakan teleskop.
|Saturnus
|Cahaya kuning keemasan stabil.
|Uranus
|Di antara Saturnus-Jupiter, butuh alat bantu.
|Jupiter
|Sangat terang, posisi tinggi dekat Bulan.
Agar pengalaman pengamatan Anda maksimal, perhatikan beberapa hal berikut:
Fenomena ini menjadi pengingat betapa dinamisnya tata surya kita. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen langka ini sebelum konfigurasi planet-planet tersebut kembali menjauh satu sama lain.
Tidak. Parade planet hanyalah fenomena visual dari sudut pandang pengamat di Bumi dan tidak memberikan efek gravitasi yang berbahaya bagi planet kita.
Waktu terbaik adalah 15-30 menit setelah Matahari terbenam (sekitar pukul 18.15 - 19.00 WIB, menyesuaikan lokasi masing-masing).
Ya, namun dengan jumlah dan konfigurasi planet yang berbeda. Parade planet besar seperti ini biasanya terjadi dalam rentang waktu beberapa tahun sekali. (Z-10)
Panduan lengkap cara melihat parade 6 planet sejajar pada Februari 2026 di Indonesia. Waktu terbaik, lokasi, dan alat yang dibutuhkan. Cek di sini!
