Prakiraan Cuaca Denpasar 27 Februari 2026: BMG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Ilustrasi(MI/Ruta Suryana)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang akan melanda wilayah Denpasar, Bali, pada Jumat, 27 Februari 2026. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang.

Berdasarkan data prakiraan cuaca terbaru, suhu udara di Kota Denpasar diprediksi berada pada rentang 24 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi, mencapai 98 persen. Angin bertiup dari arah Barat Daya ke Barat dengan kecepatan yang cukup signifikan, yakni hingga 46 km/jam.

Peringatan Dini dan Dampak

Kondisi hujan yang merata di wilayah Bali bagian selatan, termasuk Denpasar dan Badung, berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti genangan air atau banjir di wilayah perkotaan. Pihak BMKG mengimbau agar masyarakat tetap memantau informasi cuaca secara berkala melalui aplikasi InfoBMKG atau kanal resmi lainnya.

Waktu Prakiraan Cuaca Suhu (°C) Pagi Berawan / Hujan Ringan 26°C Siang Hujan Sedang - Lebat 31°C Malam Hujan Ringan 25°C

Kondisi Perairan Bali

Bagi wisatawan dan pelaku sektor kelautan, tinggi gelombang laut di Perairan Utara Bali diperkirakan berkisar antara 0.5 hingga 1.5 meter. Sementara itu, di Perairan Selatan Bali (Samudera Hindia), tinggi gelombang terpantau lebih tinggi, yakni mencapai 1 hingga 3 meter. Kondisi ini perlu diwaspadai bagi aktivitas penyeberangan maupun wisata pantai.

Tips Keselamatan: Hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame saat terjadi angin kencang, dan pastikan kendaraan dalam kondisi prima untuk menghadapi jalanan yang licin.