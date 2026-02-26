Prakiraan Cuaca Denpasar 27 Februari 2026: BMG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang akan melanda wilayah Denpasar, Bali, pada Jumat, 27 Februari 2026. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang.
Berdasarkan data prakiraan cuaca terbaru, suhu udara di Kota Denpasar diprediksi berada pada rentang 24 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi, mencapai 98 persen. Angin bertiup dari arah Barat Daya ke Barat dengan kecepatan yang cukup signifikan, yakni hingga 46 km/jam.
Kondisi hujan yang merata di wilayah Bali bagian selatan, termasuk Denpasar dan Badung, berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti genangan air atau banjir di wilayah perkotaan. Pihak BMKG mengimbau agar masyarakat tetap memantau informasi cuaca secara berkala melalui aplikasi InfoBMKG atau kanal resmi lainnya.
|Waktu
|Prakiraan Cuaca
|Suhu (°C)
|Pagi
|Berawan / Hujan Ringan
|26°C
|Siang
|Hujan Sedang - Lebat
|31°C
|Malam
|Hujan Ringan
|25°C
Bagi wisatawan dan pelaku sektor kelautan, tinggi gelombang laut di Perairan Utara Bali diperkirakan berkisar antara 0.5 hingga 1.5 meter. Sementara itu, di Perairan Selatan Bali (Samudera Hindia), tinggi gelombang terpantau lebih tinggi, yakni mencapai 1 hingga 3 meter. Kondisi ini perlu diwaspadai bagi aktivitas penyeberangan maupun wisata pantai.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Bali pada Kamis, 26 Februari 2026.
Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini status SIAGA untuk wilayah Kota Denpasar pada Rabu, 25 Februari 2026.
