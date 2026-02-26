Prakiraan Cuaca Medan 27 Februari 2026: Waspada Potensi Hujan Lebat

Petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat secara manual angka yang tertera pada alat pengukur intensitas hujan di Stasiun Klimatologi BMKG Karangploso, Malang, Jawa Timur, Senin (6/1/2025).(Antara)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Kota Medan pada Jumat, 27 Februari 2026. Berdasarkan laporan dari Balai Besar MKG Wilayah I Medan, sebagian besar wilayah Sumatera Utara kini memasuki masa peralihan musim yang memicu pertumbuhan awan hujan konvektif.

Peringatan Dini: Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang sesaat di wilayah Kota Medan dan sekitarnya pada siang hingga menjelang malam hari.

Tabel Prakiraan Cuaca Medan (27 Februari 2026)

Waktu (WIB) Cuaca Suhu (°C) Kelembapan (%) 07.00 Cerah Berawan 24°C 90% 13.00 Hujan Sedang/Lebat 32°C 70% 16.00 Hujan Ringan 28°C 80% 19.00 Berawan Tebal 26°C 95%

Analisis Kondisi Cuaca

Menurut Hendro Nugroho, Kepala Balai Besar MKG Wilayah I Medan, suhu udara di Medan diprediksi berkisar antara 23°C hingga 33°C. Meskipun pada pagi hari cuaca cenderung cerah berawan, suhu yang meningkat tajam pada siang hari memicu penguapan tinggi yang berujung pada hujan lebat di sore hari.

Kelembapan udara yang mencapai angka 95% pada malam hari juga perlu diantisipasi karena dapat menyebabkan efek "sumuk" atau udara terasa sangat gerah bagi warga di pemukiman padat penduduk.

Tips Keselamatan