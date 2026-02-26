Prakiraan Cuaca Medan 27 Februari 2026: Waspada Potensi Hujan Lebat

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Kota Medan pada Jumat, 27 Februari 2026. Berdasarkan laporan dari Balai Besar MKG Wilayah I Medan, sebagian besar wilayah Sumatera Utara kini memasuki masa peralihan musim yang memicu pertumbuhan awan hujan konvektif.
|Waktu (WIB)
|Cuaca
|Suhu (°C)
|Kelembapan (%)
|07.00
|Cerah Berawan
|24°C
|90%
|13.00
|Hujan Sedang/Lebat
|32°C
|70%
|16.00
|Hujan Ringan
|28°C
|80%
|19.00
|Berawan Tebal
|26°C
|95%
Menurut Hendro Nugroho, Kepala Balai Besar MKG Wilayah I Medan, suhu udara di Medan diprediksi berkisar antara 23°C hingga 33°C. Meskipun pada pagi hari cuaca cenderung cerah berawan, suhu yang meningkat tajam pada siang hari memicu penguapan tinggi yang berujung pada hujan lebat di sore hari.
Kelembapan udara yang mencapai angka 95% pada malam hari juga perlu diantisipasi karena dapat menyebabkan efek "sumuk" atau udara terasa sangat gerah bagi warga di pemukiman padat penduduk.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Kota Medan pada Kamis, 26 Februari 2026.
