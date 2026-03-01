Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Badung dan Tabanan

Headline
KONDISI cuaca di sejumlah lokasi di Bali masih belum normal. Selain masih diliputi mendung dan hujan ringan juga berhembus angin cukup kencang hingga menumbangkan pohon.
Salah satunya terjadi di Banjar Batusari, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, sebuah pohon berukuran cukup besar tumbang menimpa bangunan rumah warga, Minggu (1/3).
Peristiwa serupa juga terjadi Kabupaten Tabanan, tepatnya di Banjar Denuma, Desa Kukuh, kecamatan Marga. Beruntung tidak ada korban jiwa, tetapi sejumlah genteng bangunan rumah milik kakek Ebek rusak.
“Kejadiannya Minggu dini hari pukul 01.00 Wita akibat angin kencang. Tidak ada korban jiwa namun atap genteng rusak,” ujar Perbekel (kepala desa) Kukuh, I Made Sugianto, Minggu (1/3).
Untuk mengantisipasi kejadian susulan, pihaknya memfasilitasi penebangan beberapa pohon di dekat bangunan rumah warga tersebut yang berpotensi tumbang saat terjadi angin kencang.
Sementara itu dari BMKG Wilayah III Denpasar memprediksi angin masih berhembus kecepatan 8 hingga 48 km/jam dalam dua hari ke depan sampai Senin (2/3) dari arah barat daya ke barat. (RS/E-4)
Data yang dihimpun BPBD Kabupaten Badung hingga Selasa (24/2) pukul 09.00 Wita sejak Senin (23/2) pukul 18.00 Wita, menyebutkan ada 8 kejadian banjir di Kuta dan 1 di wilayah Kuta Selatan.
Guyuran hujan yang cukup lebat menumbangkan sebuah pohon cukup besar yang menimpa atap bangunan gudang di Banjar Benehkawan, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang terhimpit di dalam kendaraan dan memerlukan bantuan evakuasi dengan penanganan khusus.
Di Badung, harga cabai rawit mengalami fluktuasi di kisaran Rp75 ribu hingga Rp90 ribu/kg dalam beberapa hari terakhir.
Program GIS merupakan bagian integral dari kegiatan mahasiswa dalam mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan di kampus.
Untuk memudahkan pengurusan, Imigrasi Bali juga membuka pelayanan pengajuan ITKT di seluruh kantor imigrasi di Bali tanpa dibatasi domisili.
KEMENTERIA Agama (Kemenag) menegaskan bahwa panduan pelaksanaan takbiran yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi hanya berlaku di Provinsi Bali.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menyampaikan panduan jika Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026 berbarengan dengan malam takbiran Idulfitri 1447 H.
KORBAN dalam peristiwa banjir bandang di Kabupaten Buleleng, Bali bertambah jadi dua orang, setelah ditemukan Komang Suci (44) dalam keadaan sudah meninggal,
BNN bersama sejumlah instansi mengungkap laboratorium gelap pembuat narkotika sintetis jenis mephedrone di sebuah vila dan menangkap dua tersangka warga Rusia.
BNN berhasil membongkar praktik laboratorium narkotika di Bali. Dalam operasi itu, ditemukan sejumlah bahan yang diduga digunakan untuk memproduksi narkotika sintetis jenis mephedrone.
