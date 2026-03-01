Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Badung dan Tabanan

Angin kencang disertai hujan deras membuat sebuah pohon besar tumbang di Banjar Batusari, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (1/3/2026).(MI/Ruta Suryana)

KONDISI cuaca di sejumlah lokasi di Bali masih belum normal. Selain masih diliputi mendung dan hujan ringan juga berhembus angin cukup kencang hingga menumbangkan pohon.

Salah satunya terjadi di Banjar Batusari, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, sebuah pohon berukuran cukup besar tumbang menimpa bangunan rumah warga, Minggu (1/3).

Peristiwa serupa juga terjadi Kabupaten Tabanan, tepatnya di Banjar Denuma, Desa Kukuh, kecamatan Marga. Beruntung tidak ada korban jiwa, tetapi sejumlah genteng bangunan rumah milik kakek Ebek rusak.

“Kejadiannya Minggu dini hari pukul 01.00 Wita akibat angin kencang. Tidak ada korban jiwa namun atap genteng rusak,” ujar Perbekel (kepala desa) Kukuh, I Made Sugianto, Minggu (1/3).

Untuk mengantisipasi kejadian susulan, pihaknya memfasilitasi penebangan beberapa pohon di dekat bangunan rumah warga tersebut yang berpotensi tumbang saat terjadi angin kencang.

Sementara itu dari BMKG Wilayah III Denpasar memprediksi angin masih berhembus kecepatan 8 hingga 48 km/jam dalam dua hari ke depan sampai Senin (2/3) dari arah barat daya ke barat. (RS/E-4)