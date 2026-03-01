Antisipasi WNA Overstay Imbas Konflik Timur Tengah, Imigrasi Bali Lakukan Hal Ini!

Bali Antisipasi WNA Overstay Imbas Konflik Timur Tengah.(MI/Bagus Mulia)

ESKALASI konflik di Timur Tengah mulai berdampak pada mobilitas internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai kini memperketat pengawasan dan menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi warga negara asing (WNA) yang melebihi izin tinggal atau overstay akibat gangguan penerbangan.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menyatakan bahwa dinamika global ini dipantau secara intensif karena memicu pembatalan sejumlah rute penerbangan internasional yang melintasi wilayah udara Timur Tengah.

Prosedur Keimigrasian Kondisi Force Majeure

WNA yang terdampak pembatalan penerbangan sehingga tidak dapat meninggalkan Indonesia sesuai jadwal berisiko mengalami overstay. Menanggapi hal ini, Imigrasi Ngurah Rai mengedepankan penanganan profesional dengan mempertimbangkan kondisi force majeure.

Langkah yang Harus Dilakukan WNA Terdampak

Bagi penumpang yang masa izin tinggalnya hampir habis atau telah berakhir karena situasi darurat ini, pihak Imigrasi memberikan instruksi sebagai berikut:

Segera melapor ke Kantor Imigrasi terdekat.

Mendatangi Pos Layanan Keimigrasian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Membawa bukti pembatalan penerbangan dari maskapai terkait.

Pihak Imigrasi memastikan setiap kasus akan ditangani secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung prinsip kepastian hukum.

Penambahan Personel di Bandara Ngurah Rai

Untuk mengantisipasi lonjakan antrean dan penumpukan penumpang di area pemeriksaan, Imigrasi Ngurah Rai telah menambah jumlah personel yang bertugas di setiap shift. Dari sebelumnya 25 orang, kini ditambah 5 orang personel ekstra baik di area kedatangan maupun keberangkatan internasional.

Selain itu, koordinasi intensif terus dilakukan bersama otoritas bandara dan maskapai untuk memantau aktivasi rencana kontingensi penanganan penumpang terdampak.

Daftar Penerbangan dari Bali yang Terdampak

Berdasarkan data pemantauan per 1 Maret 2026 pukul 01.00 WITA, penutupan wilayah udara di negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Iran telah berdampak langsung pada lima jadwal penerbangan utama dari Bali:

Etihad Airways (EY477)

Qatar Airways (QR963)

Emirates (EK369)

Qatar Airways (QR961)

Emirates (EK399)

Calon penumpang dengan rute transit Timur Tengah diimbau untuk rutin memeriksa status penerbangan melalui aplikasi resmi maskapai dan melakukan koordinasi sebelum menuju bandara guna menghindari penumpukan di terminal. (Ant/Z10)